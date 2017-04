2017-04-08 20:45

Juventus - Chievo



Året var 2009. En då 42-årig Pellissier rockade en oförsvarlig ansiktsbehåring.

Inför Juventus - Chievo: :(

Mitt i all tragedi här hemma ska det kickas lite boll i Italien. Chievo tar bussen till Turin för att försöka störa serieledarna Juventus defilering mot ännu en Scudetto. Risken är dock rätt stor att mörkret består för oss åsnesupportrar.

Juventus inför

Uppe i ett redigt häktiskt spelschema just nu med tuffa matcher mot



Missar matchen gör garanterat kroatduon Pjaca och Mandzukic samt troligtvis icke-kroaten Kean. Även ett roterande och skadedrabbat Juventus kan, utan att förta sig, ställa ut vad de behagar på planen och ändå överglänsa Chievos motsvarigheter i ren fotbollskunskap. Det åsnorna får försöka utnyttja är förhoppningen om att några spelar på ovana positioner och att samspelet inte riktigt finns där likväl att tankarna är på en betydligt större kommande match.



Gazzettan tror på en smått bisarr elva som ter sig (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; D. Alves, Dybala, Sturaro; Higuain



Ja inte kattskit som sagt. Får nog satsa på att få Sturaro, och/eller hans farsa Rincon (om han spelar), utvisad i ett tidigt skede.





Chievo inför

Efter storsegern mot Empoli (Chievoredaktionseffekten, mer om det i en kommande artikel) så har Chievo stått för två, även för dem, mediokra insatser med förluster mot



Maran saknar till denna match Sardo och Gamberini i vad som endast kan vara ålderskrämpor samt Rigoni och Bastien. Kollektivet Chievo står sig dock starkt med i princip vad man ens ställer på planen då alla vet sin taktiska roll. Att själva utförandet inte alltid är tillfredsställande är en helt annan sak.



Gazzettan kör en rövare och gissar ihop följande startelva (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese



Det som sticker ut är väl att Sorrentino petas till förmån av Seculin. Inte för att Sorrentino varit dålig utan här verkar tanken vara att ge den betydligt yngre Seculin välbehövligt speltid och erfarenhet när ligaspelet går in i sitt slutskede.





Bentivoglio tippar: 2-1! Juventus börjar uselt och Chievo chockar med ett mål av Inglese efter halvtimman. Då vaknar tyvärr hemmalaget och i sista spelminuten trycker Higuain in sin andra kasse.



Var? Juventus Stadium, Turin

När? Lördag, 8:e april, 20.45

2017-04-08 11:45:00

