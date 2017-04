Juventus - Chievo. 2-0. Gårdagens

Alldeles för sent skriver jag om en match som alla redan vet skulle sluta 2-0.





Buffon var tydligen överdjävlig i målet och Higuain avslutade med kirurgisk precision. Seculin hade aldrig någon chans. Men kul att Sorrentino fick vila lite, gubben behöver det.



Nu ser vi framåt. Ingen trodde att vi skulle vinna.



2017-04-13 12:36:25

