Sassuolo-Chievo 1-3: 1 mål mot 3 mål

Efter en tidig utvisning för MAPEI-grabbarna blev det till slut en bekväm seger för gästande åsnor. Tre sköna pinnar och Inglese klättrar i skytteligan.

Om någon på förhand hade förutspått att Sassuolo- Chievo skulle inledas i ett rasande tempo och att Inglese skulle missa straff OCH göra hattrick skulle man ha blivit inspärrad. (Kanske inte, men man borde ha blivit det)Matchen i söndags var en åsnekavalkad utöver det vanliga. Det var en fröjd för bakfulla åsneögon. Gårdagens grappa hade inte ens börjat leta sig upp för strupen innan en meningslös långboll från Chievos backlinje fenomenalt tas ner av Inglese som skaffar sig ett friläge. Helander-kopian Letschert drog på sig ett rött kort och en straff. Klantigt och värdelöst, men ser ut som en bra kille ändå - Letschert. Chievo-potential om ca 10-15 år.Spontant tänker man att det ska bli 0-1 och matchen ska cementeras av backlinjen som för dagen bestod av det pigga gänget Cacciatore, Dainelli, Spolli och Gobbi. Men icke. Inglese sätter bollen i stolpen och Sassuolo är fortfarande med i matchen. Inte nog med det. Sassuolo lyckades dessutom ta ledningen i mitten av första genom Alessandro Matri, som för övrigt också skulle kunna vara Chievo-aktuell om 5 år - om han inte varit så stilig.Inglese kanske inte är Matri-snygg men nära därpå. Bra psyke verkar han i alla fall ha. Innan halvlek gjorde han en utomordentligt viktig kvittering på hörna. En snygg nick och åsnorna hade åter kommandot.Det eviga malandet från Hetemaj, Radovanovic och Birsa började sakta med säkert ta ut sin rätt på Sassuolos spelare och i andra halvlek hade de inte mycket att säga till om.Den otroligt torftiga halvtidsvilan (är ju inte mycket studio-snack i Serie A nuförtiden tyvärr) kunde ändå förtälja att Alberto Aquilani minsann hade sprungit både snabbast och mest i Sassuolo. 33 km/h kom han upp i under första halvlek, inte dumt! Sjukt vad dålig han var i Liverpool och Juventus btw.2-1 kom 10 minuter in i andra halvlek. Inglese vräkte sig fram och satte ett riktigt striker-mål. Sassuolo såg vid detta lag ganska molokna ut och med en man mindre misstänkte man att det skulle bli svårt för Sassuolo att resa sig.3-1 var riktigt snyggt. Birsa skojade på kanten och skickade in ett riktigt fint inlägg som stekhete Inglese satte dit utan att tveka. Han får missa alla straffar om han vill, så länge han blir såhär bra efteråt.Efter detta kunde man slumra in med gott mod, men det verkar inte hänt så mycket efter detta. Tre riktigt sköna pinnar och Salvezzan kommer allt närmare!Inglese!