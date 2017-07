Borja Valero: Fiorentina fick mig att gråta





Den spanska mittfältaren är nära en övergång till Inter, trots att sportchef Corvino slog fast att Borja Valero inte är till salu och att han själv är den som ska be om en transfer.



”Jag har inte skrivit på någonting med någon och varför jag inte har gjort det, det har varit för fansen mer än för klubben,” berättar han för Violanews.



”Jag vill komma ut och berätta för er, men jag är har ett kontrakt med Fiorentina och kan dessvärre inte göra det. Jag har alltid varit ärlig, och den dagen jag kan vara det, då kommer jag att hålla en presskonferens för att förklara för folket vad som egentligen hände.



”Jag är fortfarande inte 100% säker på att jag lämnar Fiorentina, men att jag säkerligen måste göra det för jag klarar inte mer. Klubben fick mig att gråta och ligga sömnlös i veckor”.





0 KOMMENTARER 93 VISNINGAR

Twitter: @johanhorn1

2017-07-03 20:18:55

