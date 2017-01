L'ucellino: KaliNO

Efter dagar av rykten ser det äntligen ut att vara slut på spekulationerna i huruvida Nikola Kalinic stannar i Firenze eller inte, det gör han.



Forza KaliNO é forza Viola!

Som de flesta numera vet så har Kina steppat upp ordentligt på den internationella fotbollskartan genom att angripa den nuvarande internationella toppfotbollen med våldsamma summor pengar som för många spelare inte går att tacka nej till. Hulk, Graziano Pellé, Oscar, Axel Witsel och Carlos Tevez är bara några som tagit vägen till öst för de stora pengarna. Denna sommar har kineserna varit extra aggressiva och det ter sig som att det inte längre bara är ”avdankade” stjärnor som beger sig till Kina. Det har nu också drabbat Fiorentina som med offensiva stjärnor dragit åt sig intressenter från öst. Nikola Kalinic sägs ha blivit erbjuden 12 miljoner euro per säsong, något som skulle betyda en tredubbling mot vad han har just nu. Tianjin Quanjian med Fabio Cannavaro som tränare sägs även ha erbjudit minst 38milj euro till Fiorentina för övergången och senast igår ryktades det vara klart.Det hade varit helt naturligt ifall Kalinic tackat ja till erbjudandet och tjänat de stora summorna på karriärens höst (han är trots allt 29 år). Det hade varit lika naturligt om Fiorentina tackat ja till erbjudandet med tanke på att 38milj euro in är enorma summor pengar för en klubb som Fiorentina och med tanke på att man köpte Kalinic för ca 5,5milj euro. Själv ville jag faktiskt att affären skulle gå igenom och hade firat stort om den hade gjort det.Lika stort firar jag nu när allting tyder på att Kalinic har tackat nej till en tredubbling av lönen - för att stanna i Fiorentina. Om en 29-åring vars största klubbmerit i karriären är just Fiorentina tackar nej till en sådan löneförhöjning så betyder det någonting. Vare sig det handlar om Fiorentina, Italien, England eller hela Europa. Han sätter ner foten och markerar att pengar inte styr allt, att det fortfarande finns passion och glöd som väger tyngre än pengapåsar. Kalinic vill mer och det är så jävla viktigt. Dessutom är han just nu i Fiorentina och det är just därför jag firar så stort.