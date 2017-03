2017-03-05 12:30

Atalanta - Fiorentina

0-0



Postpartita Atalanta-Fiorentina: Mållöst i offensivt frejdig fajt.

I en fin lunchmatch på en välfylld Stadio Atleti Azzurri d’Italia gästade Fiorentina ett formstarkt fjärdeplacerat Atalanta. Ett hemmalag med vinst de fyra senaste hemmamatcherna behövde vinna, liksom Fiorentina som fortsatt ville hålla liv i blotta drömmen om Europa nästa säsong.







Andra halvlek börjar på samma sätt som första halvlek avlutades med böljande spel åt båda håll och två lag som är villiga att investera mycket i det offensiva. Fiorentina är nu med i matchen och inledningen av andra halvlek kan beskrivas som mycket jämn.



Glad söndag och tack Atalanta för god match, Forza Viola!

Första halvlek inleds med en intensiv press från hemmalaget. Det är tydligt att Atalanta rider på vågen av självförtroende man har denna säsong med säkerhet och stabilitet i sitt eget spel. En tydlig press och dominans tvingar Fiorentina att bli lågt sittande och försvaret ser allmänt virrigt ut. Värst är det på Atalantas vänsterkant där Papu Gomez och Spinazzola får ta sig fram lite väl enkelt. Det ska sägas att Fiorentina inte är helt ofarliga och man skapar några halvchanser men Atalantas försvar känns för kompakt att bryta igenom för ett Fiorentina utan Bernardeschi. Till slut växer Fiorentina in i matchen och man lyckas komma upp i plan på ett bättre sätt, men det är fortfarande hemmalaget som är i förarsätet med Gomez och Petagna i spetsen. I takt med att Fiorentina börjar komma in i matchen skapar man en bra chans genom en kontring där Tello är nära att göra 1-0 men skottet pareras av Berisha i Atalanta-målet. Halvleken blir avslutningsvis en trevlig och böljande spelbild där båda lagen är villiga att satsa friskt offensivt, men där Fiorentinas försvar rycker upp sig och alltid lyckas stå på rätt plats vid Atalantas farliga chanser.Andra halvlek börjar på samma sätt som första halvlek avlutades med böljande spel åt båda håll och två lag som är villiga att investera mycket i det offensiva. Fiorentina är nu med i matchen och inledningen av andra halvlek kan beskrivas som mycket jämn. Nikola Kalinic cykelsparkar in vad som tros vara 1-0 efter ungefär 10 min men det vinkas snabbt av för offside. Därefter fortsätter den böljande kampen om första målet där Fiorentina förlitar sig mycket på Ilicic och Kalinic. Dessvärre lyckas inget av lagen åstadkomma något riktigt farligt i den sista tredjedelen och endast tre skott totalt har gått på mål efter 70min. I den 72de byter Viola in Bernardeschi mot Chiesa som för ovanlighetens skull inte synts till så mycket i matchen. Det ska sägas att Bernardeschi haft lite skadebekymmer och var tveksam till spel inför matchen men Sousa väljer att riska och sätta in honom med 20min kvar av matchen. I den 77de minuten är Petagna löjligt nära att peta in 1-0 men bollen räddas av stolpen och dansar på mållinjen innan Tatarusanu räddar. Matchen fortsätter i samma karaktär och lagen byter chanser med varandra, där Atalanta känns närmast ett ledningsmål. Atalanta tar ett stadigt grepp om matchens avslutande skede och Viola känns nöjda med ett oavgjort resultat. Många gånger är man nära att ta ledningen och Fiorentina slår för det mesta bort bollen. Liksom i säsongens första möte slutar matchen 0-0 och trots en offensivt trevlig match med två lag som behövde vinna slutar det alltså mållöst. Det ska sägas att oavgjort borta mot årets Atalanta är ett bra resultat men samtidigt kan Viola till och med glömma drömmarna om Europa efter detta resultat. Det är kört.Glad söndag och tack Atalanta för god match,

Atalanta-Fiorentina Etrit Berisha

Rafael Toloi

Mattia Caldara

Andrea Masiello

Andrea Conti

Jasmin Kurtic

Remo Freuler

Leonardo Spinazzola

Marco D'Alessandro

Andrea Petagna

Alejandro Gomez



Avbytare

Alessandro Bastoni

Bryan Cristante

Pierluigi Gollini

Alberto Grassi

Hans Hateboer

Abdoulay Konko

Filippo Melegoni

Ciprian Tatarusanu

Carlos Sanchez

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Federico Chiesa

Matias Vecino

Milan Badelj

Tello

Josip Ilicic

Nikola Kalinic

Borja Valero



Avbytare

Khouma Babacar

Federico Bernardeschi

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Ianis Hagi

Fabio Maistro

Hrvoje Milic



0 KOMMENTARER 107 VISNINGAR 0 KOMMENTARER107 VISNINGAR JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-03-05 14:30:33 Twitter: @johanhorn12017-03-05 14:30:33

