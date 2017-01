Postpartita Fiorentina 2-1 Juventus: Ett styrkebesked

Fiorentina hade inte tagit 3 poäng mot Juventus sedan år 2013. Men som man brukar säga, nytt år - nya möjligheter och nu fick Fiorentina chansen att bryta denna dystra trend direkt efter vinteruppehållet.



Forza Viola!

Som man hade väntat på att äntligen få se Fiorentina spela fotboll efter 3 veckors uppehåll, som för mig i alla fall varit en evighet. Efter den bleka prestation mot Chievo i cupen så har förväntningarna höjts till skyarna för att få se ett riktigt spektakel när det skulle bli Serie A och match mot antagonisten Juventus Det var en helt fantastisk atmosfär som spelarna möttes av innan avspark. Curva Fiesole bjöd på en vacker hyllning till den gamle mittfältaren och lagkaptenen Giancarlo Antognoni. Antognoni som gjorde över 400 matcher i den lila tröjan under åren 1972-1987.Fiorentinas tränare Paulo Sousa hade pratat innan matchen om att man skulle gå ut med stort självförtroende och lita på sitt eget spel till 100 procent för att kunna gå vinnande ur denna batalj.Dem orden stämde bra in på hans lags inledning. Fiorentina gick ut i högsta växel och radade upp flera farliga chanser i matchens tio första minuter. Matias Vecino hade två farliga skott inom ett lopp av 5 minuter, varav ett som gick i stolpen. Fiorentina var det bättre laget i första halvlek och i den 37:e minuten kom också ledningsmålet, detta genom ett fint samarbete mellan Federico Bernardeschi och Nikola Kalinic. En långboll från Carlos Sanchez hittar Kalinic som lyckats nicka ner den mot en framstormande Bernardeschi. Bernardeschi vinner kampen mot Alex Sandro innan han serverar Kalinic som från dålig vinkel placerar in bollen och göra 1-0 till Viola. Gonzalo Higuain hade i den 45:e minuten ett jätteläge att kvittera men ett uppoffrande försvarsspel av Maximiliano Oliveira gjorde att Fiorentina kunde gå in till halvtidsvilan i ledningen 1-0.I den 50:e minuten slarvade Juventus i uppspelet och Carlos Sanchez kunde vinna bollen av Alex Sandro vilket ledde till att Federico Chiesa kunde spela fram Nikola Kalinic som fick ett bra läge att göra sitt andra mål för kvällen men ett distinkt försvarsspel av Leonardo Bonucci gjorde att chansen rann ut lite i sanden. Men bara några minuter senare skulle ledningen dubblas när Milan Badelj försöker nå Federico Chiesa med en lång lyftning som faktiskt letade sig hela vägen in i mål. Det är svårt att se om Chiesa är på den bollen men det är faktiskt han som först noteras för målet, något som senare ändras. Milan Badelj s andra mål för säsongen var ett viktigt sådant. Bortalaget svarade starkt och i den 58:e visar Gonzalo Higuain varför han är en av de mest fruktade anfallarna när han står på rätt plats vid rätt tidpunkt och placerar in bollen bakom Fiorentina-målvakten Cipran Tatarusanu. De som trodde att nyförvärvet från Atalanta Marco Sportiell skulle få det enkelt att ta över platsen mellan stolparna får nog tänka om. För i den 80:e minuten står Tatarusanu emot flera bra chanser som Juventus får efter Paulo Dybala s farliga frispark. Samma Dybala som i den 89:e får en ypperlig chans att kvittera men det skottet går utanför och Juventus skapade inte så mycket mer och Fiorentina vann med 2-1.En seger som gör att Fiorentina klättrar en placering förbi Torino upp på åttonde plats i Serie A. En seger som skickar vidare laget in i en period med 3 stycken matcher mot lag som alla ligger på nedre halvan, matcher man inte får tappa poäng i för att kunna hänga med lagen ovanför. Matcher som Fiorentina hade svårt att komma upp i nivå under hösten. Men som man brukar säga, nytt år – nya möjligheter.