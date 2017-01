Postpartita Fiorentina-Genoa: Kalldusch deluxe

I en galen match på Artemio Franchi med tveksamma domslut misslyckas Fiorentina att vinna mot gästande Genoa, trots lila dominans och ledning två gånger om.



Forza Viola!

På en soldränkt Artemio Franchi blåste Daniele Orsato igång matchen mellan Fiorentina och gästerna Genoa, en match där det senaste mötet slutade 1-0 till de rödblå. I hemmalaget saknades kuggar som Gonzalo och Tatarusanu, något som gav Sportiello chansen att debutera mellan stolparna i den lila tröjan. I bortalaget gjorde också Oscar Hiljemark debut från start efter övergången från Genoa.Fiorentina började starkt och kontrollerade matchen med stort bollinnehav sedan den första matchminuten. Genoa förlitade sig mest på kontringar och kunde sticka iväg någon gång men kändes överlag inte farligt. I den 18de matchminuten fick Ilicic bollen ute till höger och viker in för att få skottläge med sin vänsterfot. Han testar lyckan och det ser ut som ett inlägg mot bortre stolpen med en fin curl men bollen letar sig ända in i mål efter tveksamhet i Genoa-försvaret. Kort därpå får även Chiesa ett gyllene läge efter att kvickt ha passerat en försvarare men tyvärr pangade talangen upp skottet i trävirket och målet uteblev. Fiorentina fortsätter att kontrollera matchen men skapar fler halvlägen än några riktigt farliga chanser. Med det sagt så kunde det minst sagt blivit mer än ett mål i den första halvleken med lite mer edge.Andra halvleken startar med Viola-dominans och man spelar verkligen ut och redan efter fem minuter gör man 2-0 genom ett fint spel och tekniskt vackert från Chiesa. Fiorentina fortsätter att kontrollera matchen men i den 57de minuten får Genoa spela loss och lyckas sätta stekhete Giovanni Simeone i friläge som han iskallt sätter trots hård press från Sportiello. Strax därefter är det dags igen efter en strulig situation och Oscar Hiljemark lyckas till slut bli sist på bollen. Med det sagt så var det en tveksam situation och svensken bör blivit avvinkad för offside. Tre minuter senare replikerar Fiorentina i en kontring genom Bernardeschi som spelar fram Kalinic som säkert sätter dit 3-2. Sedan följer en period av böljande spel åt båda håll och matchen är väldigt öppen, med en liten fördel i bollinnehav för Viola.Denna galna match når sin kulmen i slutet av matchen då Maxi Olivera blir bortgjord och väljer att dra ner sin motståndare för att förhindra en målchans. Detta leder i sin tur till en frispark i ett bra läge, som resulterar i en dans på mållinjen för bollen. Ytterligare en tveksam situation och jag är fortfarande inte säker på om Orsato dömer korrekt men hela situationen slutar i att Bernardeschi blir utvisad för hands på mållinjen och Genoa får straff. Simeone kliver upp och sätter straffen lika kallt som han satte det tidigare målet. Resultatet är 3-3 och kallduschen är total.Fiorentina gör sammantaget en bra match och dominerar Genoa i stora delar av matchen. Bortalaget har egentligen bara ett fåtal giftiga chanser men får utdelning i majoriteten av dem. Givetvis oerhört surt då spelet såg mycket stabilt och fint ut och man faller på tveksamma situationer som helt avgörs av Domare Orsato. Noterar att Sportiello släpper in tre mål i sin debut men man kan inte klandra honom för något av dem.Nu bryter vi ihop och kommer igen mot Pescara på onsdag.