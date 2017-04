Postpartita Fiorentina-Inter: Fiorentina tog 3 poäng mot Inter i säsongens sjukaste match

Förutsättningarna inför matchen var tydliga och skarpa. För Fiorentina var det här sista chansen att i alla fall få ses som utmanare till kampen om Europaplatserna. Det är fortfarande mycket som ska till att de löser biljetten ut i Europa och Europa League men vid vinst så hade nytt hopp tänts. För Inter var det en match där man hoppades kunna studsa tillbaka efter flera mindre bra insatser under de senaste veckorna. Man hade inte vunnit på fyra matcher och motivationen var hög att få med sig en

Forza Viola

Det var dystra vindar som blåste över Stadio Artmeio Franchi inför matchen. Inter spelade i sorgband och inför matchen hölls en tyst minut för att hedra cyklisten Michele Scarponi som avled efter en olycka under träning på lördagsmorgonen. Vinnaren av 2011 års Giro d’Italia skulle dessutom varit på plats och sett matchen. Curva Fiesole valde också att avstå tifo för att hedra den supporter som avled i samband med derbyt i Lissabon där Sporting tog emot Benfica samma kväll.Inter var det lag som tog tag i taktpinnen direkt i matchen och redan efter 3 minuter var man riktigt nära ett ledningsmål. Ivan Perisic uppfattade en bra löpning av Antonio Candreva och slog ett inlägg som bara var någon meter ifrån att nå Candrevas tåspets som förmodligen hade petat dit 1-0 till bortalaget. Fiorentina valde att spela med Hrvoje Milic ute till vänster för att stabilisera upp mittfältet en aning. Han var involverad i flera av Fiorentinas anfall i matchupptakten och i den 23e minuten skulle också matchens första mål komma. Borja Valero hittade ut till Milic som på en touch spelade in till en framrusande Matias Vecino som placerade upp bollen i första krysset. Man kan ifrågasätta Inter-försvararen Danilo D’Ambrosios försvarsspel då han inte vet om han ska stöta på Milic eller täcka upp bakåt. Han hamnar istället på mellanhand, något som Vecino tackade för och satte dit sitt första mål för säsongen.Den ledningen lyckades Fiorentina hålla i dryga 5 minuter innan det var dags för nästa mål i matchen. Det är Perisic som än en gång visar hög kvalitet när han först tunnlar Vecino innan han spelar ut bollen till Candreva. Candreva fintar bort Milic som glömmer bort att det oftast är bättre att stå upp i försvarsspelet istället för att slänga sig. Trots att Fiorentina är två man mer i straffområdet lyckas man inte markera sina motspelare och Candreva kan nå Perisic med en hård passning längs marken och det var bara för den kroatiska landslagsmannen att raka in bollen i mål. Anmärkningsvärt är det att det endast tog 15 sekunder från det att Handanovic rullar ut bollen från eget straffområde, till det att målet gjordes. Fem minuter efter kvitteringen skulle också Inter stå för den första vändningen i denna match. Även denna gång så visar bortalaget på hög klass när man vinner bollen på mittplan, spelar sig ur Fiorentinas intensiva press och når fram till Mauro Icardi med en bra spelad djupledspassning. Carlos Sanchez hamnade på fel sida av Inters skyttekung som inte hade några problem att hålla undan och enkelt rulla in sitt första mål i matchen. Den första halvleken hade inga fler mål att bjuda på men några chanser vardera hade lagen ändå. Joao Mario hade en hörna som höll på att segla in i mål och Fiorentina-målvakten Tatarusanu fick användning av sina 195cm och en lång arm för att tippa den över ribban. Fiorentinas bästa målchans hade Borja Valero som ett med tungt skott precis innanför straffområdet utmanade Handanovic som räddade ut bollen till hörna.Fem minuter in i den andra halvleken får Fiorentina en gyllene möjlighet att komma tillbaka in i matchen när man tilldöms en straff. Än en gång klumpigt ingripande av högerbacken D’Ambrosio som drar ner Babacar som står med ryggen mot målet. Absolut kan man argumentera för att Babacar faller enkelt, men D’Ambrosio ska inte vara där och dra i tröjan och ge Babacar chansen att utnyttja detta. Straffen slogs av Federico Bernardeschi och det finns få saker som ser sämre ut än en misslyckad ”Panenka”. Busvisslingarna var många när han sedan byttes ut minuter senare mot Josip Ilicic , Fiorentinas andra byte efter att Carlos Salcedo ersatt en skadad Nenad Tomovic . I den 62a minuten fick Viola sin femte hörna för dagen. Den slogs av Borja Valero som träffade pannan på Davide Astori som gjorde sitt andra mål för säsongen. Fint gjort av honom att sedan springa och fira med en till synes bedrövad Bernardeschi. Innan Fiorentinas nummer 10 hann tillbaka och sätta sig på avbytarbänken så kom även 3-2 för Viola. Matias Vecino fick bollen vid mittplan, väggade sig förbi Gagliardini med hjälp av Borja Valero innan han trampade några meter och avlossade ett skott som letade sig in bakom Handanovic. Vecino med sitt andra mål för säsongen passade också på att höja sina antal assist när han i den 70e minuten passar fram till Babacar som spelade istället för en avstängd Kalinic. Babacar kommer i en ”en mot en” situation mot Inters Medel och än en gång kunde man ställa frågor angående försvarsspelet. Trots ett svagt försvarsspel så håller ändå avslutet hög klass när Babacar skruvar in 4-2 intill bortre stolpen. 4-2 blev 5-2 när Fiorentina utnyttjar att Inters intresse låg i offensiven. Högermittfältaren för dagen, Cristian Tello , spelar fram den inbytta högerbacken Carlos Salcedo som med hjälp av den passningen var förbi hela Inters backlinje. I mitten hade Babacar rusat ifrån Medel och D’Ambrosio och det såg inte särskilt komplicerat ut när Salcedo lyckas framspela senegalesen som kunde skjuta in 5-2 till Fiorentina. Det såg ut att bli behagliga sista 10 minuter och det hade det nog varit om inte Inter hade haft en utav seriens absolut bästa anfallare i Mauro Icardi. I den 88e minuten så suger han ner ett inlägg från Perisic, vänder om och skjuter distinkt in reduceringen. Men han nöjde sig inte där, för i den 91a minuten nickar han in sitt 3e mål för kvällen och 24e mål för säsongen på en bra slagen hörna av Candreva. Det var nervösa sista minuter på Artemio Franchi men Fiorentina lyckas hålla undan och vinner matchen med smått otroliga 5-4.Vinsten gör att Fiorentina fortfarande har en chans på Europaplatserna. Tyvärr har de senaste veckornas resultat gjort att det fortfarande är en bit kvar men med 5 omgångar kvar kan allt hända. Nästa vecka åker man till Sicilien och Stadio Renzo Barbera där man gästar nedflyttningshotade Palermo . Europachanserna är fortfarande små men än är det inte helt kört. Detta var en otroligt viktig vinst och förhoppningsvis kan man bygga vidare på detta och avsluta säsongen på bästa sätt.