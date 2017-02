2017-02-27 20:45

Fiorentina - Torino

2-2



Postpartita Fiorentina-Torino

Kritiken var som de flesta vet hård mot tränare Paulo Sousa efter det sura uttåget ur Europa League och nu skulle man ta emot ett Torino som inte riktigt visat samma form som i början av säsongen.





Andra halvlek började stabilt från



Buropen efter matchen var höga och missnöjet stort. Det ska även ha varit supportrar som stannade kvar och protesterade mot den redan innan matchen hårt kritiserade Paulo Sousa. Frågan är hur många fler chanser portugisen kommer att få hos Fiorentina nu när också möjligheten att nå Europa börjar se allt mer omöjlig ut. Redan i den åttonde minuten fick Riccardo Saponara visa upp sig i målprotokollet inför hemmapubliken då han på en retur tryckte in ledningsmålet bakom Joe Hart. Torino har den förre Manchester City målvakten att tacka för att man inte låg under med fler mål än man gjorde, då han räddat frilägen från både Nikola Kalinic och Cristian Tello . Men i den 38e minuten fick även Joe Hart ge med sig då han inte kunde stoppa Kalinic nick som ledde till ett viktigt 2-0 mål innan första halvleks slut.Andra halvlek började stabilt från Fiorentina s del. Man höll bollen inom laget på ett harmoniskt sätt och om man tappade bollen så var man direkt där och vann tillbaka den för att börja om. Det höll i en dryg kvart för sedan hade Carlos Salcedo ner bortalagets Lucas Boye och straff tilldömdes Torino. Andrea Belotti steg fram för att ta straffen och drog den i ribban. Revanschen behövde dock inte vänta särskilt länge då samma man 5 minuter senare kunde från någon meters avstånd nicka in reduceringen till 2-1. Emiliano Moretti hade sedan i den 70e minuten själv ner Kalinic och Fiorentina ropade efter straff. Ingen straff blev det och nervositeten och oron ökade hos fansen på plats att man än en gång skulle tappa en 2-0 ledning vilket man tillslut också gjorde. Belotti kvitterade till 2-2 i den 85e minuten med sitt andra mål för matchen.Buropen efter matchen var höga och missnöjet stort. Det ska även ha varit supportrar som stannade kvar och protesterade mot den redan innan matchen hårt kritiserade Paulo Sousa. Frågan är hur många fler chanser portugisen kommer att få hos Fiorentina nu när också möjligheten att nå Europa börjar se allt mer omöjlig ut.

Fiorentina-Torino Ciprian Tatarusanu

Carlos Sanchez

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Carlos Salcedo

Borja Valero

Milan Badelj

Federico Chiesa

Tello

Riccardo Saponara

Nikola Kalinic



Avbytare

Khouma Babacar

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Ianis Hagi

Fabio Maistro

Hrvoje Milic

Maximiliano Olivera

Joe Hart

Davide Zappacosta

Arlind Ajeti

Emiliano Moretti

Antonio Barreca

Marco Benassi

Sasa Lukic

Daniele Baselli

Iago Falque

Andrea Belotti

Lucas Boye



Avbytare

Afriyie Acquah

Danilo Avelar

Lorenzo De Silvestri

Samuel Gustafson

Juan Iturbe

Adem Ljajic

Maxi Lopez



0 KOMMENTARER 188 VISNINGAR 0 KOMMENTARER188 VISNINGAR CESAR KARLSSON

2017-02-28 10:15:52

ANNONS:

Fler artiklar om Fiorentina

Fiorentina

2017-02-28 10:15:52

Fiorentina

2017-02-25 18:52:58

Fiorentina

2017-02-12 11:52:29

Fiorentina

2017-02-11 11:02:44

Fiorentina

2017-02-07 22:40:06

Fiorentina

2017-02-01 23:54:38

Fiorentina

2017-01-29 17:16:10

Fiorentina

2017-01-28 13:03:00

Fiorentina

2017-01-22 12:59:23

Fiorentina

2017-01-21 11:14:00

ANNONS:

Kritiken var som de flesta vet hård mot tränare Paulo Sousa efter det sura uttåget ur Europa League och nu skulle man ta emot ett Torino som inte riktigt visat samma form som i början av säsongen.Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.Viola gästas av Udinese i en kvällsmatch där vinst är ett måste för att hänga på i jakten på europaplatserna.Fiorentina gästade huvudstaden och Roma i en viktig match för båda lagen. Trots spel utan Kalinic kom man dit med gott självförtroende men fick se sig krossade av ett urstarkt Roma.Idag var det snöfritt på Stadio Adriatico och matchen kunde spelas mellan Pescara och Fiorentina. Ett Pescara som endast vunnit en match denna säsong och det var vid skrivbordet då motståndaren Sassuolo bytt in en oregistrerad spelare. Dem skulle ta emot ett revanschsuget Fiorentina som tappat poäng senast mot Genoa i en match man borde vunnit.I en galen match på Artemio Franchi med tveksamma domslut misslyckas Fiorentina att vinna mot gästande Genoa, trots lila dominans och ledning två gånger om.Efter resor till Verona och Neapel är Viola äntligen hemma i Florens igen för att på söndagen ta emot Den gamla dåren från Genua. När lagen möttes senast i september var det Genoa som vann tack vare Darko Lazovic som gjorde matchens enda mål. Det var ett formstarkt Genoa som då gjorde att Fiorentina fick åka hem tomhänta. Men när lagen nu möts igen är det ett Genoa som försöker ta sin första vinst på 7 SerieA-matcher och ett Fiorentina som vill bygga vidare på det momentum man byggt upp under jaEfter dagar av rykten ser det äntligen ut att vara slut på spekulationerna i huruvida Nikola Kalinic stannar i Firenze eller inte, det gör han.