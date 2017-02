2017-02-11 20:45

Fiorentina - Udinese

3-0



Postpartita Fiorentina-Udinese: Tre stabila poäng inkasserade under lördagskvällen

Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.



41' Men i slutet av första halvleken skulle första målet komma.



62' Målskytten Borja Valero hittar Babacar med en hård passning längs marken. Babacar vinner först en duell med Udineses Felipe för att sedan skjuta in 2-0 från distans. Femte målet för säsongen för senegalesen som visar på ganska bra målsnitt med tanke på den sparsamma speltid han fått. Lite hjälp fick han av en styrning på Samir Santos men alla mål räknas och skönt är det att vår sekundära anfallare gör mål i Kalinic frånvaro. Som Herr Horn skrev i prepartitan så går vi in en intensiv period med flera viktiga matcher. Då är det faktorer som denna som gör att vi kan ta oss igenom dem med goda resultat. Vi kommer behöva rotera i startelvan och då ska så många som möjligt vara i bra form.



74'



79' Domare Maurizio Mariani dömer straff till Viola efter att den gamle City-talangen Seko Fofana fått Bernardeschis frispark på armen. Inget mål från frisparken alltså men när Bernardeschi fick chansen från elva meter rullade han kyligt in 3-0 målet som också skulle bli det sista.



94' Domare Mariani blåser av matchen och det är 3 sköna poäng



Som sagt var det flera positiva saker man kan ta med från denna match. En målvakt och backlinje som håller nollan. Ett mittfält som nu kanske kommit mer till sin rätt om man får tro Sousas filosofi om att 3-5-1-1 är det vi ska spela. Samt att vi har Babacar som visar att Kalinic måste fortsätta leverera för att vara en startspelare. Den konkurrensen kanske också kan göra att Kalinic lyfter sig ytterligare några steg.



Det gäller att bygga vidare på dessa positiva faktorer nu när man härnäst åker till Borussia-Park och gästar Borussia Mönchengladbach i



Fiorentina-Udinese Ciprian Tatarusanu

Nenad Tomovic

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Federico Chiesa

Matias Vecino

Milan Badelj

Hrvoje Milic

Borja Valero

Khouma Babacar

Federico Bernardeschi



Avbytare

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Simone Ghidotti

Ianis Hagi

Josip Ilicic

Nikola Kalinic

Maximiliano Olivera

Orestis Karnezis

Silvan Widmer

Danilo

Felipe

Samir

Seko Fofana

Emil Hallfredsson

Jakub Jankto

Rodrigo De Paul

Cyril Thereau

Duvan Zapata



Avbytare

Ali Adnan

Gabriele Angella

Emmanuel Badu

Andrija Balic

Lucas Evangelista

Ewandro

Thomas Heurtaux



2017-02-12 11:52:29

