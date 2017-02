Postpartita Pescara-Fiorentina: Grazie mille Cristian Tello

Idag var det snöfritt på Stadio Adriatico och matchen kunde spelas mellan Pescara och Fiorentina. Ett Pescara som endast vunnit en match denna säsong och det var vid skrivbordet då motståndaren Sassuolo bytt in en oregistrerad spelare. Dem skulle ta emot ett revanschsuget Fiorentina som tappat poäng senast mot Genoa i en match man borde vunnit.

Forza Viola!

Det var inget hemmalag som kom till dagens match med sprudlande självförtroende så det var ingen större förvåning att Pescara lade sig på defensiven direkt i matchöppningen. Taktiken var att hålla tätt bakåt och försöka kontra när chanserna uppkom. Och den taktiken fungerade ju helt okej. Fiorentina klarade inte av att få igång något slags bolltempo överhuvudtaget. Pescara låter Fiorentina spela runt bollen på deras planhalva och gång på gång fastnar Viola när man arbetat sig fram till närheten av Pescaras straffområde. Passningarna i sidled blev för många, initiativen för få. Cristian Tello försökte hitta på något på sin högerkant och ett vänsterskott från spanjoren var också det bästa läget Fiorentina hade den första halvleken.Och inte helt oväntat så kom kontringsläget Pescara väntat på. Det är Tomovic som fuskar i försvarsspelet och ligger på fel sida av Pescaras Biraghi. Samtidigt som passningen går över Tomovic huvud så ska De Maio ställa Biraghi offside men misslyckas och det i sig leder till att Gianluca Cabrari blir som bortglömd av den franske mittbacken. Cabrari blir enkelt frispelad av Biraghi och kunde rulla in 1-0 bakom Marco Sportiello . Offside eller ej, försvarsspelet från Fiorentina lämnade mycket att önska och man kunde bara resa sig från detta. Det gjorde man dock inte och lagen gick in i halvtidsvilan med resultatet 1-0 till tabelljumbon.Inför andra halvlek gjorde Paolo Sousa ett offensivt byte där han bytte ut mittbacken Tomovic mot Federico Chiesa . Fiorentina började relativt piggt och i den 54e minuten skulle man komma riktigt nära. Josip Ilicic slog en härlig frispark som tog i stolpen och tyvärr stod Babacar offside när han satte dit returen. Målet blev korrekt bortdömt och nu hoppades man på att Fiorentina skulle växla upp ännu lite till. Och en dryg kvart senare skulle det förlösande målet komma. Cristian Tello tar sig först förbi en Pescara-spelar för att sedan dra till med ett fantastiskt skott från dryga 25 meter som skruvar sig in i bortre delen av målet.Men det offensiva spelet kom aldrig riktigt igång den här matchen och inte så mycket hände efter kvitteringen. Josip Ilicic fick chansen att revanschera sig från stolpträffen när han fick ett bra inspel av målgöraren Tello. Tyvärr blev bollträffen inte särskilt ren och bollen gick en bra bit över. Tiden såg ut att rinna iväg och det såg ut att bli 2 bortslarvade poäng på Stadio Adriatico. Men så i den 95e minuten så slår Cristian Tello till igen. Målet är likt det Milan Badelj gjorde mot Juventus . Tello försöker nå en framstormande Federico Chiesa med ett inlägg. Än en gång ser det ut som Chiesa är på bollen och än en gång firar han som så var fallet. Men efter att ha sett det igen så ser man att inlägget Cristian Tello slår letar sig hela vägen in i mål. En otrolig lättnad då matchen såg ut att bli en sådan man kan må dåligt över i dagar. Kul också för Tello som har haft svårt att komma med i målprotokollet. Något mer händer inte, en långboll från Pescaras mittback som nickas undan, lite maskning från Fiorentina och så blåser domare Carmine Russo av matchen.En väldigt, väldigt viktig vinst som nu gör att det endast skiljer 3 poäng till Lazio och den där 5e-platsen. Insatsen idag var väl ingen lysande sådan men man visar prov på en väldig karaktär då man inte ger upp utan fortsätter kämpa in i det sista, en karaktär man nu ska ta med sig till nästa match. En match där vi välkomnar tillbaka Davide Astori samt Federico Bernardeschi som är tillbaka från sina avstängningar och kanske hinner också Nikola Kalinic och Gonzalo Rodriguez komma tillbaka från deras skador. Och kanske får vi se nyförvärvet Riccardo Saponara göra sin första match i den lila tröjan när Fiorentina på tisdag åker till Rom för att besöka ligatvåan Roma