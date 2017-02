Postpartita Roma-Fiorentina: Ett blekt Viola föll mot scudetto-jagande Roma

Fiorentina gästade huvudstaden och Roma i en viktig match för båda lagen. Trots spel utan Kalinic kom man dit med gott självförtroende men fick se sig krossade av ett urstarkt Roma.



lördag

Forza Viola!

En på förhand trevlig match började trevande med ett lätt böljande spel och ett Fiorentina som tillsynes kontrollerade matchen på ett okej sätt. I den 14e matchminuten kommer matchens första chans då Chiesa får en djupledsboll och lyckas lobba över en utrusande Szczesny, men räddas i sista stund av Manolas som nickrensar. Roma växer mer och mer in i matchen och i den 29de minuten har Peres en utmärkt chans att sätta 1-0 men skjuter över. Roma etablerar till slut mycket kraftig press och belägrar Fiorentinas straffområde men Viola tycks rida ut stormen. Det visar sig dock vara helt fel för i den 38de minuten sparkar Dzeko in 1–0, helt frispelad i ett superläge, som Carlos Sanchez ordnar genom att upphäva en annars solklar offside. Roma fortsätter att kontrollera matchen till halvtid och Fiorentina har ingenting att säga till om på Olimpico.Under den andra halvleken fortsätter Romas kontroll och man känns dessvärre numret större på det mesta för kvällen. Fiorentina visar intentioner men kommer ingenstans i den sista tredjedelen och i den 58de nickar Fazio in 2-0. Roma fortsätter kontrollera och stora delar av Fiorentina har en tung afton, samtidigt som Roma visar sin styrka och trummar på. Inte mycket fungerar och i den 75de minuten kontrar man snyggt in 3-0 mot ett Fiorentina som bjuder på stora ytor. Fiorentina slarvar och 4-0 kommer genom Dzeko i den 83de. Sammantaget en deppig kväll för oss lila och det finns inte mycket att glädjas åt då Roma dominerar Viola och är bättre över hela plan. Slarv genom hela försvaret och individuella misstag över hela plan, samtidigt som Roma straffade Viola direkt.Det ska noteras att främst Carlos Sanchez och Chiesa hade det jobbigt och att Cristian Tello såg pigg ut under sitt inhopp. Chansen man fick i den 14de minuten är nog också den enda..Fiorentina-Udinese på, bara att bryta ihop och komma igen.