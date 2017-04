2017-04-09 12:30

Sampdoria - Fiorentina

2-2



Postpartita Sampdoria-Fiorentina: Tajt, underhållande och svängigt.

Det blev en offensivt böljande match på en solig Stadio Luigi Ferraris som till slut slutade 2-2 efter ett sent mål av Fiorentinas Khouma Babacar.







Inledningsvis så känns Fiorentina lite vassare, lite mer på tårna för att skapa mer offensiva hot. Det märks att Kalinic närvaro påverkar matchbilden. Tio minuter in i den andra har Tello ett skott i insidan av bortre stolpen men bollen curlar sig bakom Viviano. parallellt med mållinjen förbi målet ut mot kortsidan. I den 59de minuten får Fiorentina hörna och den offensiva pressen bär frukt när jubileumsmannen Gonzalo nickar resolut in 1-1. Fiorentina fick ett tydligt lyft i den andra halvleken, men Sampdoria var fortfarande farliga i sin offensiv med tydligt rakt spel. Efter en period av böljande spel får Sampdoria en kontring och lyckas i den 71de minuten ta ledningen genom nyss inbytte Ricky Alvarez. Fiorentina trycker på och lyckas skapa en nick i stolpen bland annat men det vill sig inte riktigt för Viola för dagen. Inte förrän i den 89de minuten lyckas man få hål på Sampdoria genom ett smått briljant skott av Babacar, 2-2. De fyra tilläggsminuterna rasar iväg och man lyckas inte skapa någonting farligt förrän i matchens sista sekunder då Babacar spelas fri i ett hyfsat bra läge, men hemmalagets Viviano gör en skicklig fotparad och avvärjar precis en otrolig lila vändning i matchens slutskede. Det ska sägas att Fiorentina har två bollar i stolpen och med lite marginaler så hade man gått segrande ur matchen. Sampdoria stod upp bra men hade det tufft i andra halvlek då Fiorentina flyttade upp och pressade hårt för både kvitterings- och ledningsmål.



Ur en neutral synvinkel var det en mycket härlig lunchmatch mellan två offensivt underhållande lag och med det vill jag tacka för denna helgen! Bara förbannat synd att Viola bara kommer hem med en poäng, är Europaracet helt dött nu?



Sampdoria-Fiorentina Emiliano Viviano

Bartosz Bereszynski

Matias Silvestre

Milan Skriniar

Dodo

Edgar Barreto

Lucas Torreira

Karol Linetty

Bruno Fernandes

Patrik Schick

Fabio Quagliarella



Avbytare

Ricardo Alvarez

Ante Budimir

Luca Cigarini

Filip Djuricic

Wladimiro Falcone

Angelo Palombo

Daniel Pavlovic

Ciprian Tatarusanu

Carlos Sanchez

Gonzalo Rodriguez

Davide Astori

Cristian Tello

Milan Badelj

Borja Valero

Hrvoje Milic

Federico Bernardeschi

Khouma Babacar

Josip Ilicic



Avbytare

Federico Chiesa

Sebastian Cristoforo

Sebastian De Maio

Ianis Hagi

Nikola Kalinic

Fabio Maistro

Jan Mlakar



0 KOMMENTARER 125 VISNINGAR JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-04-09 14:52:24

