2017-03-05 12:30

Atalanta - Fiorentina



Prepartita Atalanta-Fiorentina: Tuff bortamatch för den fortsatt kritiserade Paulo Sousa

Paulo Sousa och hans Fiorentina måste försöka skaka av sig de besvikelser till resultat man har kommer ifrån när man på söndagen gästar ett formstarkt Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo.

Atalanta

En av säsongens stora överraskningar måste vara Atalanta som inför helgens omgång ligger på en fjärdeplats, endast tre poäng upp till



Trolig startelva Atalanta: (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna



Fiorentina

Fiorentina kommer till denna bortamatch med sargat självförtroende och dåliga resultat. Eller det är egentligen inte resultaten som varit besvikelser utan det är hur man förlorat eller tappat poäng som gjort att supportrarna börjat tappa tålamodet, inte minst för tränare Paulo Sousa. Han har inte lyckats motivera spelarna tillräckligt inför matcherna och matchcoachningen har varit minst sagt fantasilös och för dålig. Uttåget ur



Trolig startelva kan se ut så här: (4-2-3-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori, Oliveira; Vecino, Badelj; Chiesa,





Tid: Söndagen den 5/3, 12.30.

Plats: Stadio Atleti Azzurri d'Italia

2017-03-04 11:43:39

