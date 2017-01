Prepartita Chievo - Fiorentina: Kalinic stannar?

Fiorentina gästar de flygande åsnorna från Verona och hoppas på att återta något slags häng på Europaplatserna de kommande matcherna.



Forza Viola!

I helgen åker man upp till Verona för att möta alltid lika svårspelade Chievo , som senast besegrades i cupen för en dryg vecka sedan. Det, i en mycket sömnig tillställning där det krävdes en straff på övertid för att Fiorentina skulle gå av planen som vinnare. Minst sagt en prestation som lämnade mycket att önska, men som vi fick igen det efterföljande helg!Fiorentina skakade antagonisten Juventus rejält på Artemio Franchi under söndagskvällen och Turins zebror inkasserade sin fjärde förlust för säsongen, något de regerande mästarna verkligen inte är vana vid. En stark lagprestation av Viola, som visade att man kan skaka om vem som helst med rätt inställning. Också viktigt att tillägga är att Paulo Sousa satte taktiken helt genialt med mästerliga drag som att flytta ner Carlos Sanchez på backplats.Mot Chievo hoppas man fortsätta på samma inställning som mot Juventus och börja spela mer konsekvent med bra resultat över tid, något som inte fanns på kartan under hösten. På så sätt hoppas man även få ett häng på europaplatserna. Notera att senast Chievo vann mot Fiorentina var den förste april 2012. Med det sagt blir det ingen lätt match då Chievo alltid är svårslaget, då båda de tidigare mötena denna säsong har slutat 1-0.Fiorentina ser ut att sälja Mauro Zarate till Watford för ca 3milj euro och det är fortfarande oklart vart Kalinic landar (även om det idag kommit uppgifter på att han tackat nej till Kina och vill stanna i Florens). Just Kalinic är också avstängd mot Chievo och av den anledningen tror Gazzettan på Babacar på topp. Det ser också ut som om Sanchez vilas och att Borja Valero går ner på hans position, vilket resulterar i att Ilicic får starta. Med det sagt så var slovenen iskall mot Juventus under sitt inhopp i motsats till Carlos Sanchez som var glödhet matchen igenom.Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Olivera; Badelj, Borja Valero; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; BabacarSorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, De Guzman, Bastien; Birsa; Meggiorini, PellissierVärt att notera hos hemmalaget är att ¾ av backlinjen är ex-viola och större delen av startelvan har passerat 30 år, vilket skulle kunna gynna Fiorentina med högt bolltempo och hög press. På topp har man de gamla rävarna Meggiorini och Pellissier och bakom dem alltid farlige Valter Birsa : Stadio Bentegodi, Verona: 18:00 21e januari: Viasat Sport, Viaplay och Unibet Stream: 0-2Njut av helgen och matchen, väl mött!