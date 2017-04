2017-04-02 15:00

Fiorentina - Bologna



Prepartita Fiorentina-Bologna: Derby dell’Appennino

Fiorentina saknar två nyckelpjäser när man gästas av Bologna i ett centralitalienskt derby.





Forza Viola! Äntligen är landslagsuppehållet över för den här gången och det är dags för match på Franchi igen. Bologna gästar under söndagen Florens och Artemio Franchi och det finns mycket att reda ut inför matchen.Hemmalaget har som de flesta vet varit väldigt ojämna under säsongen vilket resulterat i en åttondeplats i tabellen och det är inte många som är nöjda med Violas nuvarande placering. Med två sena mål i de två senaste matcherna har moralen i laget stärkts och spelarna är öppna med att man fortfarande hoppas på en Europaplats. Något som man får se som föga troligt då man ligger fem poäng efter sjuan Milan och åtta poäng efter både Atalanta och Inter, två lag som båda har en finfin säsong och säkerligen kommer avsluta starkt. Klart inför matchen är att Fiorentina kommer att sakna Vecino och Bernardeschi, två nyckelpjäser i laget som kommer att saknas stort. Samtidigt är lagkapten Gonzalo avstängd vilket också ställer till det för de lila-klädda i jakten på Europa.Liksom Fiorentina kommer gästerna Bologna från två segrar i de två senaste matcherna och hoppas på en fin avslutning på en annars svängig säsong. Man placerar sig just nu på en 13de plats i tabellen med 34 poäng, 14 efter Viola. I laget finns två svenskar, Filip Helander och Emil Krafth , den tidigare saknas inför matchen och den senare väntas vara avbytare. För övrigt saknar bortalaget Erick Pulgar vilket inte får ses som ett markant tapp.: Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Borja Valero , Badelj, Tello; Ilicic, Saponara; KalinicMirante; Torosidis, Maietta, Gastaldello; Mbaye, Donsah, Nagy, Dzemaili, Krejci; Verdi ; DestroFiorentina får se upp med Donadonis Bologna som stundtals spelar fin fotboll med farliga lirare som Dzemaili, Verdi och Destro. Med det sagt så lirar bortalaget en trebackslinje och laget släpper in 1,44mål per match, samtidigt som man bara gör 1 mål per match. Ska bli intressant vad Saponara kan skapa mot Bolognas defensiv, Fiorentinas januariförvärv som sett pigg ut i de stunder han spelat. Det kommer bli en svår match utan Vecino och framförallt fantastiska Bernardeschi men sammantaget så ska Viola vinna detta och inkassera tre sköna poäng om man gör det man ska. Det tror jag man gör. Må gott i vårsolen!

Twitter: @johanhorn1

2017-04-01 14:20:04

