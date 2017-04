2017-04-15 15:00

Fiorentina - Empoli



Prepartita Fiorentina-Empoli

Efter en nagelbitande batalj borta mot Sampdoria gästas Fiorentina av grannarna Empoli i derby dell’Arno under lördagen.







Som nämnt ovan kommer hemmalaget från en snöplig kryss-match borta mot Sampdoria. Man gjorde en dålig första halvlek och genom hela matchen var Sampdoria sylvassa på att straffa Viola när man drällde med bollen. Bortsett från det är



Gästerna Empoli harvar i botten av tabellen och har gått kräftgång i stort sett hela säsongen. Med det sagt så finns det lag som har det värre och Empoli ligger än så länge över nedflyttningsstrecket, något som de såklart har som mål att fixa i slutet av säsongen. Strax under, tre poäng bakom flåsar ett Crotone som mycket väl skulle kunna gå om Empoli och hålla sig kvar. På de senaste tio matcherna har man bara lyckats skrapa ihop två poäng och senast Empoli vann var den 22/1, statistik som säger det mesta om vart favoritskapet ska ligga inför matchen. Hos gästerna hittar vi lirare som vår gamle kapten Pasqual, skicklige El Kaddouri och gammelräven Maccarone.





Troliga startelvor (Gazzetta):



Fiorentina(3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Tello, Badelj,



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Thiam



Milic verkar få förnyat förtroende trots en medelmåttig insats mot Sampdoria. Med en Milic på plan hade jag önskat att Fiorentina spelade fyrbackslinje med Sanchez och Astori centralt med Milic och Salcedo på kanterna. Med det sagt så är det inte Milic det handlar om, utan den offensiva kraften; under lördagen ligger mycket på Saponara, Bernardeschi och Kalinic, det är de som ska ro hem en komfortabel seger. Förhoppningsvis blir det en match där Fiorentina dikterar tempot och spelet, med mycket mål för hemmalaget. Jag tippar på 3-0 till Viola. Minst.



Twitter: @johanhorn1

2017-04-14 16:40:00

Efter en nagelbitande batalj borta mot Sampdoria gästas Fiorentina av grannarna Empoli i derby dell’Arno under lördagen.Det blev en offensivt böljande match på en solig Stadio Luigi Ferraris som till slut slutade 2-2 efter ett sent mål av Fiorentinas Khouma Babacar.Ett lyckosamt Fiorentina åker till hamnstaden Genoa för att ta sig an ett formstarkt Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris.Fiorentina saknar två nyckelpjäser när man gästas av Bologna i ett centralitalienskt derby.I en fin lunchmatch på en välfylld Stadio Atleti Azzurri d’Italia gästade Fiorentina ett formstarkt fjärdeplacerat Atalanta. Ett hemmalag med vinst de fyra senaste hemmamatcherna behövde vinna, liksom Fiorentina som fortsatt ville hålla liv i blotta drömmen om Europa nästa säsong.Paulo Sousa och hans Fiorentina måste försöka skaka av sig de besvikelser till resultat man har kommer ifrån när man på söndagen gästar ett formstarkt Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo.Kritiken var som de flesta vet hård mot tränare Paulo Sousa efter det sura uttåget ur Europa League och nu skulle man ta emot ett Torino som inte riktigt visat samma form som i början av säsongen.Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.Viola gästas av Udinese i en kvällsmatch där vinst är ett måste för att hänga på i jakten på europaplatserna.