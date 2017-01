Prepartita Fiorentina - Genoa: Tre poäng ett måste

Efter resor till Verona och Neapel är Viola äntligen hemma i Florens igen för att på söndagen ta emot Den gamla dåren från Genua. När lagen möttes senast i september var det Genoa som vann tack vare Darko Lazovic som gjorde matchens enda mål. Det var ett formstarkt Genoa som då gjorde att Fiorentina fick åka hem tomhänta. Men när lagen nu möts igen är det ett Genoa som försöker ta sin första vinst på 7 SerieA-matcher och ett Fiorentina som vill bygga vidare på det momentum man byggt upp under ja

Fiorentina:

Genoa:

Det ser ljust ut hos i Fiorentina-lägret. Två vinster utav två möjliga och när man är hemma på Artemio Franchi så är man starka. Viola är obesegrade på hemmaplan de senaste elva matcherna och Genoa har man inte förlorat mot på tio matcher. Spelet har sett bättre och bättre ut under den senaste tiden och trots förlusten mot Napoli i veckan tror jag att laget går in i den här matchen med bra självförtroende. En positiv sak är att man nu vet att enda sättet att ta sig till Europa League är genom ligan kan lägga all energi på det. Och om man vill nå Europaplatserna så är dessa matcher väldigt viktiga att inte slarva bort. Matcher som denna när man är favoriter, så är tre poäng ett måste.Fiorentina har endast en skada som tvingar Paulo Sousa till att göra förändringar i startelvan. Mittbacken Gonzalo Rodriguez ådrog sig en lårskada i matchen mot Chievo och ryktas vara borta till mitten av februari. Jag hoppas att det öppnar för De Maio eller Salcedo men om jag känner Paulo Sousa så går Nenad Tomovic före dem båda. Josip Ilicic ryktas starta och eftersom man även vill ha Borja Valero från start så går han nog gå in på innermittfältet och det kommer leda till att antingen Matias Vecino eller Milan Badelj får flytta på sig. Jag tror Sousa kommer fortsätta med sitt 3-4-2-1 som har visat sig fungera utmärkt på sista tiden.Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, Oliveira; Ilicic, Bernardeschi; KalinicBortalaget har haft det jobbigt på sistone. Innan man spelade mot Crotone hade man förlorat sex raka matcher. Men 1 poäng hemma mot Crotone är inte okej, oavsett vilken form man har. Inte trodde man väl att Genoa skulle gå så dåligt efter den fina insats man gjorde hemma mot Juventus där man vann över ligaledarna med 3-1. Det var också den senaste matchen man tog 3 poäng i och det gör att man ligger på en 15e plats i ligan. Men dem har fortfarande 14 poäng ned till räddplankorna Crotone och Palermo , tur är väl det.Mittfältet ser tunt ut när båda mittfältarna Danilo Cataldi och Luca Rigoni missar matchen imorgon. Miguel Veloso ska vara på väg tillbaka från sin lårskada men även han stannar hemma. Med dessa skador finns det chans att nyförvärvet Oscar Hiljemark får kliva in i startelvan och styra upp innermittfältet tillsammans med Ghananen Isaac Cofie . Mattia Perrin är fortfarande långtidsskadad så Eugenio Lamanna har fortsatt förtroende mellan stolparna.Lamanna; Muñoz, Burdisso, Izzo; Edenilson, Cofie, Hiljemark, Laxalt; Lazovic, Simeone, NinkovicSöndagen den 29/1, 15.00.Stadio Artemio FranchiViaplay och Unibet stream