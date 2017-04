Prepartita Fiorentina-Inter

2017-04-22 20:45

Tv: Viasat fotboll, Viaplay och Unibet stream I Fiorentina verkar det som att man ha gett upp säsongen och hade det inte varit för alla de resultat som gått deras väg de senaste omgångarna så hade det känts mer okej än det gör just nu. Eftersom Atalanta, Milan och Inter alla har tappat poäng i de senaste omgångarna mot motstånd de kanske skulle slagit så har Fiorentina faktiskt haft chansen att knappa in på dem och vara med och slåss om Europaplatserna. Tyvärr har man inte tagit dessa chanser när man endast lyckats med att inkassera en poäng borta mot ett Sampdoria som är parkerade mitt i tabellen utan något att spela för. Detta följdes sedan upp av en förlust mot Empoli och med sådana resultat blir det tufft att hänga på lagen i toppen. Målskytten Cristian Tello sade efter förlustmatchen senast att domaren inte gjorde någonting rätt och menade på att Viola skulle haft en straff i första halvleken samt att båda målen var offside. Som om inte detta var nog så fick även bortalaget Empoli en grovt felaktig straff på stopptid. Man brukar säga att släkten är värst och det ordspråket passade ju in bra när den gamla Fiorentina-kaptenen Manuel Pasqual stegade fram och placerade in bollen bakom Ciprian Tatarusanu. Protesterna efter matchen var stora och Nikola Kalinic var så pass besviken att han snackade till sig en utvisning. Det gör såklart att han missar matchen mot Inter och ersättaren lär heta Khouma Babacar . Trots två insläppta mål senast kommer förmodligen Tatarusanu få fortsatt förtroende mellan stolparna. Backlinjen kommer nog vara densamma men det är i mittfältet det kanske kommer ske lite ändringar. Om man vill säkra upp mot Inters starka offensiv så bör man nog spela ett lite mer defensivt lag än det man ställde upp mot Empoli. Borja Valero spelade med Matias Vecino på innermittfältet men kanske flyttar tränare Sousa upp Borja Valero lite i banan för att skapa plats för en mer defensiv mittfältare i Milan Badelj . Cristian Tello spelade vänstermittfältare mot Empoli men på grund av Inters offensivt skickliga högersida kanske man kommer se ett mer defensivt val även där. Senaste matchen Fiorentina spelade mot Inter var i höstas där man förlorade på San Siro med 4-2. Men något ljust Viola kan ta med sig till denna match är den matchen man spelade på Artemio Franchi förra säsongen, där man vann matchen med 2-1 efter mål av Borja Valero och Khouma Babacar.Trolig startelva Fiorentina (): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Oliveira; Bernardeschi, Borja Valero; BabacarDet var ett Derby della Madonnina som fick sparka igång den 32a omgången tidigt på lördagen. Hemmalaget Inter kunde gå in till halvtidsvilan med en 2-0 ledning efter mål av Antonio Candreva och Mauro Icardi . Det såg ut att gå vägen för nerazzurri men i den 83e minuten kom reduceringen av Milan genom Alessio Roma gnoli. I den 97e minuten och med matchens sista spark ville inte backkollegan Cristian Zapata vara sämre och konstsparkade in kvitteringen till 2-2. Jag förutsätter att Inter kommer med stor revanschlust och motivationen kommer vara på topp. Det är ett Inter som kommer med i princip samma trupp till denna match som de hade med sig till derbyt. Enda skillnaden är att ytterbacken Cristian Ansaldi fick stanna hemma på grund av skada. Men trots detta avbräck så kan man ställa upp med samma elva mannar som spelade senast. Senaste vinsten för Inter var hemma mot Atalanta där man vann med 7-1. Efter det har man spelat två oavgjorda mot Torino och Milan, samt åkt på två förluster mot Sampdoria och Crotone. Man måste hänga på lagen ovanför i kampen om den sista Europaplatsen och en vinst i Florens är näst intill ett måste. En positiv sak i matchen mot Milan var att Mauro Icardi var tillbaka i målprotokollet efter tre mållösa matcher. Mål framåt har varit en viktig faktor för Inter, då man haft svårt att hålla tätt bakåt. Man har släppt in minst ett mål i sina sju senaste matcher men det har man samtidigt kompenserat genom att ha gjort mål i varje match sedan den 5e februari när man blev nollade av Juventus Trolig startelva Inter (): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; IcardiTid: Lördagen den 22/4, 20.45.Plats: Stadio Artemio FranchiTv: Viasat fotboll, Viaplay och Unibet stream

2017-04-21 23:39:26

Det är två resultatmässigt formsvaga lag som möts i den 33e omgången när Fiorentina tar emot Inter hemma på Stadio Artemio Franchi. Fiorentina har inte vunnit på sina två senaste matcher, samtidigt som motståndarna Inter inte vunnit på sina senaste fyra senaste matcher. Räkna med att det är två lag som kommer göra allt för att komma tillbaka på det vinnande spåret.Efter en nagelbitande batalj borta mot Sampdoria gästas Fiorentina av grannarna Empoli i derby dell’Arno under lördagen.Det blev en offensivt böljande match på en solig Stadio Luigi Ferraris som till slut slutade 2-2 efter ett sent mål av Fiorentinas Khouma Babacar.Ett lyckosamt Fiorentina åker till hamnstaden Genoa för att ta sig an ett formstarkt Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris.Fiorentina saknar två nyckelpjäser när man gästas av Bologna i ett centralitalienskt derby.I en fin lunchmatch på en välfylld Stadio Atleti Azzurri d’Italia gästade Fiorentina ett formstarkt fjärdeplacerat Atalanta. Ett hemmalag med vinst de fyra senaste hemmamatcherna behövde vinna, liksom Fiorentina som fortsatt ville hålla liv i blotta drömmen om Europa nästa säsong.Paulo Sousa och hans Fiorentina måste försöka skaka av sig de besvikelser till resultat man har kommer ifrån när man på söndagen gästar ett formstarkt Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo.Kritiken var som de flesta vet hård mot tränare Paulo Sousa efter det sura uttåget ur Europa League och nu skulle man ta emot ett Torino som inte riktigt visat samma form som i början av säsongen.Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.