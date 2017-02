2017-02-27 20:45

Fiorentina - Torino



Prepartita Fiorentina-Torino: Avgörande för Sousas framtid

Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.







Matchen mot Toro är också avgörande ifall man vill ta den sista chansen till att hänga med i racet om Europaplatserna. Inför matchen är det ett sargat Fiorentina som tar emot Torino, som också är långt ner på formskalan med endast två vinster på senaste tio matcherna. Man har dock med sig målsprutan Belotti som väntas starta med sina 17 fullträffar på 22 matcher. Man saknar Castan och Rossettini men i övrigt har man ordinarie trupp med sig och väntas ställa upp med De Silvestri som mittback. No wonder att Torinos styrka är offensiven och att man under hela säsongen haft en brokig defensiv. Fiorentina väntas köra bästa möjliga lag och saknas gör endast Vecino som är avstängd denna match. Sousa kör på sin hederliga 3-4-2-1 med Kalinic på topp och Berna-Borja bakom.



Förhoppningsvis blir detta en välspelad och trevlig match mellan två lag som båda måste gå för segern. Fiorentina som bör vara nere på botten gällande självförtroende får se upp för Torinos sylvassa offensiv, och detsamma gäller för bortalaget. Med båda lagens svagheter i försvaret kan vi vänta oss en chansfylld batalj mellan två fina lag. Värt att notera att Sousa avslutar sin Violasejour(?) med att starta med sin kära



Förmodade startelvor (Gazzettan):



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Astori, Gonzalo, Tomovic; Olivera, Badelj, Cristoforo, Chiesa;



Torino (4-3-3): Hart; Barreca, Moretti, De Silvestri, Zappacosta; Baselli, Lukic, Benassi; Boye, Belotti, Falque



Väl mött alla granata! Forza Viola é Forza Toro! Med kniven mot strupen förbereder Paulo Sousa Fiorentina för ett gemellaggio-möte som kan visa sig vara ett vägskäl för Violas framtid. Att tappa fyra mål på en kvart på hemmaplan med ett komfortabelt övertag i ryggen är på alla sätt oacceptabelt och fullkomligt skamligt och Paulo Sousa ska vara glad att han inte redan fått sparken. Med det sagt så är det fler faktorer som spelar in i Sousas öde och morgondagens match mot Torino blir avgörande ifall Viola gör sig av med portugisen eller inte.Matchen mot Toro är också avgörande ifall man vill ta den sista chansen till att hänga med i racet om Europaplatserna. Inför matchen är det ett sargat Fiorentina som tar emot Torino, som också är långt ner på formskalan med endast två vinster på senaste tio matcherna. Man har dock med sig målsprutan Belotti som väntas starta med sina 17 fullträffar på 22 matcher. Man saknar Castan och Rossettini men i övrigt har man ordinarie trupp med sig och väntas ställa upp med De Silvestri som mittback. No wonder att Torinos styrka är offensiven och att man under hela säsongen haft en brokig defensiv. Fiorentina väntas köra bästa möjliga lag och saknas gör endast Vecino som är avstängd denna match. Sousa kör på sin hederliga 3-4-2-1 med Kalinic på topp och Berna-Borja bakom.Förhoppningsvis blir detta en välspelad och trevlig match mellan två lag som båda måste gå för segern. Fiorentina som bör vara nere på botten gällande självförtroende får se upp för Torinos sylvassa offensiv, och detsamma gäller för bortalaget. Med båda lagens svagheter i försvaret kan vi vänta oss en chansfylld batalj mellan två fina lag. Värt att notera att Sousa avslutar sin Violasejour(?) med att starta med sin kära Nenad Tomovic i trebackslinjenFiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Astori, Gonzalo, Tomovic; Olivera, Badelj, Cristoforo, Chiesa; Borja Valero , Bernardeschi; KalinicTorino (4-3-3): Hart; Barreca, Moretti, De Silvestri, Zappacosta; Baselli, Lukic, Benassi; Boye, Belotti, Falque

0 KOMMENTARER 83 VISNINGAR 0 KOMMENTARER83 VISNINGAR JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-02-25 18:52:58 Twitter: @johanhorn12017-02-25 18:52:58

ANNONS:

Fler artiklar om Fiorentina

Fiorentina

2017-02-25 18:52:58

Fiorentina

2017-02-12 11:52:29

Fiorentina

2017-02-11 11:02:44

Fiorentina

2017-02-07 22:40:06

Fiorentina

2017-02-01 23:54:38

Fiorentina

2017-01-29 17:16:10

Fiorentina

2017-01-28 13:03:00

Fiorentina

2017-01-22 12:59:23

Fiorentina

2017-01-21 11:14:00

Fiorentina

2017-01-20 16:32:07

ANNONS:

Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.Viola gästas av Udinese i en kvällsmatch där vinst är ett måste för att hänga på i jakten på europaplatserna.Fiorentina gästade huvudstaden och Roma i en viktig match för båda lagen. Trots spel utan Kalinic kom man dit med gott självförtroende men fick se sig krossade av ett urstarkt Roma.Idag var det snöfritt på Stadio Adriatico och matchen kunde spelas mellan Pescara och Fiorentina. Ett Pescara som endast vunnit en match denna säsong och det var vid skrivbordet då motståndaren Sassuolo bytt in en oregistrerad spelare. Dem skulle ta emot ett revanschsuget Fiorentina som tappat poäng senast mot Genoa i en match man borde vunnit.I en galen match på Artemio Franchi med tveksamma domslut misslyckas Fiorentina att vinna mot gästande Genoa, trots lila dominans och ledning två gånger om.Efter resor till Verona och Neapel är Viola äntligen hemma i Florens igen för att på söndagen ta emot Den gamla dåren från Genua. När lagen möttes senast i september var det Genoa som vann tack vare Darko Lazovic som gjorde matchens enda mål. Det var ett formstarkt Genoa som då gjorde att Fiorentina fick åka hem tomhänta. Men när lagen nu möts igen är det ett Genoa som försöker ta sin första vinst på 7 SerieA-matcher och ett Fiorentina som vill bygga vidare på det momentum man byggt upp under jaEfter dagar av rykten ser det äntligen ut att vara slut på spekulationerna i huruvida Nikola Kalinic stannar i Firenze eller inte, det gör han.Fiorentina gästar de flygande åsnorna från Verona och hoppas på att återta något slags häng på Europaplatserna de kommande matcherna.