2017-04-30 15:00

Palermo - Fiorentina



Prepartita Palermo-Fiorentina

Ett positivt Viola reser ner till Sicilien för att gästa det redan sjunkna skeppet Palermo.





Nu bär det av mot Sicilien och Palermo för att bärga en av få säkra trepoängare som återstår i Violas spelschema. Det finns fortfarande en minimal chans att lyckas kvalificera sig för



Inför matchen mot Palermo saknas Kalinic (avstängd) och Tomovic (skadad), men även Gonzalo är osäker för spel och ser ut att starta på bänken. Salcedo ser ut att ta plats i backlinjen och Babacar agerar spets framför Borja Valero och Bernardeschi. Fint med tanke på att både Salcedo och Babacar visade upp fin spelglädje, vilja och beslutsamhet mot Inter, främst då Babacar som var nära ett hattrick. Milic som gjorde en av hans bättre matcher i Fiorentinatröjan mot Inter ser ut att förpassas till bänken till fördel för supertalangen Chiesa. Fiorentina kör alltså en långt mer offensivt balanserad uppställning mot sållet Palermo som på 33 matcher släppt in häpnadsväckande 73 mål. Notera att man inte har förlorat mot Palermo november 2011.



Palermo har haft en tuff säsong med en rad tränarskiften (i vanlig ordning) och ligger näst sist i tabellen med endast tre vinster på hela säsongen och totalt 16 inspelade poäng. Senast kommer man från en mäktig kollaps borta mot Lazio, en match man förlorade med 6-2. Man är ännu inte matematiskt degraderade men det ska till ett mirakel om de ska hålla sig kvar och just degraderingen har man förberett sig för sedan januari då man sålde till exempel Quaison och Hiljemark. Man har tagit två poäng på de senaste tio matcherna, båda på hemmaplan (om något ska tala för de rosaklädda).



Förmodade startuppställningar (Gazzetta.it):



Palermo (3-4-2-1): Posavec; Sunjic, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Gazzi, Bruno Henrique, Aleesami; Sallai, Lo Faso; Nestorovski



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Tello; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar



Noterbara spelare i Palermo är rävarna Rispoli och Gazzi, svenskbekantingen Aleesami och sist men absolut inte minst målsprutan Nestorovski uppe på topp. Just Nestorovski lär inte följa med Palermo ner i Serie B med sina tio mål av Palermos totalt 27. Angående Fiorentina så känns startelvan som den bästa möjliga och det lär bli mycket spel runt Palermos planhalva och målområde. Jag tror på 0-3 för ett ilsket men positivt, Europa-jagande Fiorentina.



Väl mött Palermo!

Forza Viola!

JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-04-29 12:05:26

