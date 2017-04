200 matcher för Gonzalo i Viola

Prepartita Sampdoria-Fiorentina

Ett lyckosamt Fiorentina åker till hamnstaden Genoa för att ta sig an ett formstarkt Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris.







Hemmalaget ser riktigt starka ut och vände senast 1-0 till 1-2 borta mot ett skickligt Inter. Faktum är att man bara förlorat en match utav de nio senaste och den var mot regerande mästarna



Fiorentina kommer från tre raka 1-0-vinster och hoppas på att förlänga vinstsviten borta mot Sampdoria. Även inför denna matchen ser Bernardeschi och Vecino ut att saknas, vilket självklart försvagar Viola. En vinst borta mot ett formtoppat Sampdoria hade gett Fiorentina en välbehövlig självförtroende-boost för avslutningen av säsongen. Redan helgen efter påsk gästas man av Inter, en helt avgörande match i drömmen om



Förväntade startelvor (Gazzettan):



Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, Schick



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Cristoforo, Badelj, Tello; Ilicic, Borja Valero; Kalinic



Det lär bli en underhållande lunchmatch på Luigi Ferraris mellan två offensivt intressanta lag. Jag är rädd att Sampdoria kommer pressa Viola och hålla i mycket av spelet, därför blir det viktigt att Fiorentina håller kvalitet i alla moment, speciellt skärpan i försvaret. Notera att kapten Gonzalo gör sin 200de match i den lila tröjan och som alltid kommer att göra allt i sin makt för att hålla rent framför Tatarusanu. Väl mött Sampdoria!



Forza Viola! Drömmen om Europaplatserna såg ut att vara helt död i början av mars men efter tre raka vinster och lyckosamma resultat i andra matcher har drömmen på något sätt återuppstått. Både Milan och Inter tappade poäng senast, de senare just mot morgondagens motståndare Sampdoria Hemmalaget ser riktigt starka ut och vände senast 1-0 till 1-2 borta mot ett skickligt Inter. Faktum är att man bara förlorat en match utav de nio senaste och den var mot regerande mästarna Juventus . Bortser man från förlusten har man avvärjat både Roma , Inter och Milan, och bland annat dragit det längsta stråt mot Genoa i derby della lanterna. Man spelar en 4-3-1-2 med lirare som Bruno Fernandes, åldringen Quagliarella och succémannen Patrik Schick, och går givetvis för seger i matchen mot Fiorentina . Noterbart är att man saknar Luis Muriel och Sala inför matchen.Fiorentina kommer från tre raka 1-0-vinster och hoppas på att förlänga vinstsviten borta mot Sampdoria. Även inför denna matchen ser Bernardeschi och Vecino ut att saknas, vilket självklart försvagar Viola. En vinst borta mot ett formtoppat Sampdoria hade gett Fiorentina en välbehövlig självförtroende-boost för avslutningen av säsongen. Redan helgen efter påsk gästas man av Inter, en helt avgörande match i drömmen om Europa League . Saponara verkar vara fortsatt förpassad till bänken till förmån till Ilicic och Borja Valero flyttas upp under Kalinic tillsammans med slovenen. Bredvid Badelj i mitten väntas Cristoforo få chansen från start.Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Fernandes; Quagliarella, SchickTatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Cristoforo, Badelj, Tello; Ilicic, Borja Valero; KalinicDet lär bli en underhållande lunchmatch på Luigi Ferraris mellan två offensivt intressanta lag. Jag är rädd att Sampdoria kommer pressa Viola och hålla i mycket av spelet, därför blir det viktigt att Fiorentina håller kvalitet i alla moment, speciellt skärpan i försvaret. Notera att kapten Gonzalo gör sin 200de match i den lila tröjan och som alltid kommer att göra allt i sin makt för att hålla rent framför Tatarusanu. Väl mött Sampdoria!

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-04-08 16:42:49 Twitter: @johanhorn12017-04-08 16:42:49

ANNONS:

Fler artiklar om Fiorentina

Fiorentina

2017-04-08 16:42:49

Fiorentina

2017-04-01 14:20:04

Fiorentina

2017-03-05 14:30:33

Fiorentina

2017-03-04 11:43:39

Fiorentina

2017-02-28 10:15:52

Fiorentina

2017-02-25 18:52:58

Fiorentina

2017-02-12 11:52:29

Fiorentina

2017-02-11 11:02:44

Fiorentina

2017-02-07 22:40:06

Fiorentina

2017-02-01 23:54:38

ANNONS:

Ett lyckosamt Fiorentina åker till hamnstaden Genoa för att ta sig an ett formstarkt Sampdoria på Stadio Luigi Ferraris.Fiorentina saknar två nyckelpjäser när man gästas av Bologna i ett centralitalienskt derby.I en fin lunchmatch på en välfylld Stadio Atleti Azzurri d’Italia gästade Fiorentina ett formstarkt fjärdeplacerat Atalanta. Ett hemmalag med vinst de fyra senaste hemmamatcherna behövde vinna, liksom Fiorentina som fortsatt ville hålla liv i blotta drömmen om Europa nästa säsong.Paulo Sousa och hans Fiorentina måste försöka skaka av sig de besvikelser till resultat man har kommer ifrån när man på söndagen gästar ett formstarkt Atalanta på Stadio Atleti Azzurri d'Italia i Bergamo.Kritiken var som de flesta vet hård mot tränare Paulo Sousa efter det sura uttåget ur Europa League och nu skulle man ta emot ett Torino som inte riktigt visat samma form som i början av säsongen.Efter ett plågsamt skamligt uttåg ur Europa League under torsdagskvällen gästas ett skakigt Viola av Torino.Det var en stabil vinst och insats Fiorentina stod för på lördagskvällen. 3-0 slutade matchen och tack vare de 3 poängen är det fortfarande inte omöjligt att nå femteplatsen som Inter just nu innehar. Förhoppningsvis får vi med oss några bra resultat under söndagen också så känns det ännu roligare att titta på tabellen framöver.Viola gästas av Udinese i en kvällsmatch där vinst är ett måste för att hänga på i jakten på europaplatserna.Fiorentina gästade huvudstaden och Roma i en viktig match för båda lagen. Trots spel utan Kalinic kom man dit med gott självförtroende men fick se sig krossade av ett urstarkt Roma.Idag var det snöfritt på Stadio Adriatico och matchen kunde spelas mellan Pescara och Fiorentina. Ett Pescara som endast vunnit en match denna säsong och det var vid skrivbordet då motståndaren Sassuolo bytt in en oregistrerad spelare. Dem skulle ta emot ett revanschsuget Fiorentina som tappat poäng senast mot Genoa i en match man borde vunnit.