Violamercato 2017

Den första juli är här och mercaton har officiellt börjat! I denna tråden kommer det att finnas korta notiser om rykten och officiella övergångar samt en sammanfattning längst ned på sidan. Välkomna till Fiorentinas mercato sommaren 2017, Forza Viola!





Med anledning av att det är första juli tar diverse låneavtal slut vilket resulterar i att spelare kommer tillbaka till klubbarna som äger dem. I Fiorentinas fall lär de flesta anländande att lånas ut återigen, alternativt säljas. Spelarna som nu kommer tillbaka till Fiorentina är följande:

Luca Lezzerini, Avellino

Kevin Diks, Vitesse

Lorenzo Venuti, Benevento

Andrés Schetino, Sevilla Atletico

Luzayadio Bangu, Reggina

Matias Fernandez, Milan

Ante Rebic, Frankfurt

Jaime Baez, Spezia



Några av spelarna ovan nämnda troligen att delta i försäsongen men sedan är det mest troligt att samtliga spelare kommer att lånas ut igen eller säljas, möjligen att Matias Fernandez får chansen i Piolis trupp..



Viola har en väldigt turbulent sommar att gå till mötes och missnöjet från fansen växer sig större för var dag. På tapeten just nu är

Borja Valero (Inter)

Federico Bernardeschi (Juventus, Chelsea, Bayern Munchen, Inter)

Nikola Kalinic (Milan, Inter, Everton)

Milan Badelj (Milan,

Matias Vecino (Tottenham)

Federico Chiesa (Napoli, Inter)

Josip Ilicic (Sampdoria) (Så gott som klart)







Klara in Klara ut Vitor Hugo, Palmeiras Cristian Tello, Real Betis Nikola Milenkovic, Partizan Sebastian De Maio, Bologna Bruno Gaspar, Vitoria Gonzalo Rodriguez, San Lorenzo Dusan Vlahovic, Partizan













JOHAN HORN

Twitter: @johanhorn1

2017-07-01 12:21:30

