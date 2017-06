Danmark 0-2 Italien: Komfortabel vinst mot Danmark

Italien startade U21-EM med att vara favoriter att vinna hela turneringen. Och i kvällens startelva så fanns det redan 658 Serie A framträdanden tillsammans och även flera spelare har gjort senior debuter.

Redan tidigare ikväll så vann Tyskland med 2-0 över Tjeckien med mål från Serge Gnabry och Max Meyer. Detta Tyskland och Italien tidigare nämnt favoriter att gå hela vägen.





Italien sparkar igång och försöker anfalla från start. Så vi får se ett offensivt Italien inledningsvis mot ett passivt Danmark. Italien får de svårt att ta sig igenom Danskarnas försvarslinje som står hyffsat högt men är väldigt kompakt. De låter Caldara och Rugani att rulla mycket boll för att vänta in uppspelet.

De flesta chanserna kom efter cirka 25 minuter spelade. Oftast var det via Italiens högerkanten som djupledspelet var riktigt bra. Det var tack till Berardi och Contis kombinationsspel som de farligaste lägen kom till. Danskarnas första farliga chans var efter Pellegrini tappade bollen i i mitten av egna planhalvan men skottet gick högt över.

Runt minut 35 så fick domaren blåsa av då det flög pengar bakom Italiens Gianluigi Donnarumma. Det kom ut i efterhand att det var AC Milan Club Poland som var skyldiga. Efter detta så sjönk tempot i machen ytterligare. Det farligaste som avslutade första halvleken var efter en fin krossboll satt perfekt på en löpande Conti, som sedan slog bollen snett inåt till Petagna som skulle vända upp med bollen men ramlar i backen istället.

Precis som vid avspark i första halvleken så rivstartar Italien andra halvlek med högpress och högt tempo i sitt passningsspel. Dubbelhörna efter några minuter slutar med att Berardi får ett bra läge men avslutar över. 1-0 målet skulle ske genom ett Danmark som inte får bort bollen riktigt rensar och Pellegrini tar sig an en cykelspark och får in den förbi Jeppe Hojbjerg. Ett riktigt klassmål från mittfältaren.

Danmark hade flera chanser att orsaka något farligt. Efter att Benassi tappade boll utanför eget straffområde så blev det ett farligt 3 mot 3 läge för Danmark. Men en täckande Barreca styrde skottet till hörna. Första bytet i matchen blev Berardi Out och in med Chiesa. Då förändrades Italiens positionsspel från ett 4-3-3 till ett mer 4-5-1 liknande formation.

Danmark gjorde ett forwardsbyte en stund efteråt. Där gick Ingvartsen ut och in kom Kennet Zohore. Italien gjorde också ett byte samtidigt. Benassi gick ut och in kommer Alberto Grassi i minut 72. Italien låter motståndarna hålla mer i bollen och säkrar hemåt. Danmark utnjyttnar kanterna väldigt bra och fick flera bra chanser. Men kontringarna från Azzurrini fortsatte och komma och fler trötta ben fick man allt se. Efter en hörna som Petagna sköt sig till så slår Bernardeschi hörnan alldeles för långt. Den flög över de spelare som har flyttat upp. Bollen landade tillslut hos Chiesa som slår ett inlägg som Petagna är på och trycker in. 2-0 Italien och matchen är avgjord.



Efter matchen så intervjuades Petagna och Pellegrini. En ganska blek Petagna som ändå lyckades vara där vid rätt tillfälle sa detta efter matchen:

"Jag är väldigt glad över vinsten. Vi startade bra och vi är ett bra lag, men vi är inte vana att spela med varandra så det är något vi jobbar på. Vi gör en bra andra halvlek och vi måste fortsätta på det spåret. "

Även den andra målskytten för matchen lämnade kommentarer till UEFA efter matchen:

" Det är väldigt känslosamt. Jag har jobbat hårt nyligen för en skada jag hade i slutet av säsongen. Så jag var tvungen att jobba på min konditionen. Jag gjorde precis min senior debut som också var en stor glädje för mig. Idag så var vi tvungna att spela på vårat sätt och det gjorde vi."