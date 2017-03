Di Biagio inför matchen mot Polen: Matchen kommer bidra med att få bort de slutliga tviveln

Det Italienska U21 landslaget ställs ikväll mot Polen och sedan Spanien senare på måndagen. Luigi Di Biagio har uttalat sig om veckans match.

Di Biagios Italien har två matcher kvar att förbereda sig inför sommarens U21-EM. Polen som de möter ikväll 20:45 och samt Spanien den 27:e Mars.

De närmsta dagarna så ska truppen gå ner till de slutliga 23 spelare som Di Biagio ska ta ut till sommaren. Han har gått ut och sagt att han ska testa några nya lösningar som ska ta de olika tviveln om truppen innan han tar ut de sista 23.

"Vi kommer ha en chans att testa lite nya saker i matchen mot Polen. Jag har hört från Boniek och han bekräftar att de har höga krav från dom i EM. På grund av detta så blir det ett bra prov för våra spelare att se hur de har utvecklats. Jag tror vi kommer få med oss ett bra resultat" - säger U21-tränaren.

Han fortsätter med: " Jag tror att årets U21-EM kommer vara det bästa under de senaste 20 åren. Vi är väldigt glada över att flera av spelarna har varit uppkallade till senior laget. Det är bevis på de hårda jobbet som startade för åtta år sedan med Sacchi och Viscidi med de unga spelarna. Vårat mål är att gå långt, vi har fokuset på att vinna hela turneringen. Vi får se hur den slutgiltiga truppen ser ut, vi ska kolla över med Ventura först. Carlo Tavecchi och CEO Michele Uva säger mig att ta ut den bästa möjliga truppen."

Matchstart: 20:45

Tv: Valfri fulstream

0 KOMMENTARER 76 VISNINGAR 0 KOMMENTARER76 VISNINGAR JESPER LINDH

jesperhaugstad@hotmail.com

På Twitter: Jesper_lindh

2017-03-23 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Gli Azzurri

Gli Azzurri

2017-03-23 08:00:00

Gli Azzurri

2017-03-19 12:30:00

Gli Azzurri

2017-03-17 10:00:00

Gli Azzurri

2017-03-15 10:00:00

Gli Azzurri

2017-03-11 16:00:00

Gli Azzurri

2016-12-02 11:00:00

Gli Azzurri

2016-11-23 10:30:00

Gli Azzurri

2016-11-15 11:30:00

Gli Azzurri

2016-11-11 12:30:00

Gli Azzurri

2016-11-07 14:15:00

ANNONS:

Det Italienska U21 landslaget ställs ikväll mot Polen och sedan Spanien senare på måndagen. Luigi Di Biagio har uttalat sig om veckans match.Ventura har tagit ut sin trupp för matcherna mot Albanien och Holland. En VM-kval match samt träningsmatch.Träningsmatch genrep inför sommarens U21-EM som hålls i Polen. Di Biagio har tagit ut 26 spelare till landslagssamlingen som sedan kommer möta Polen på Cracoia Stadium torsdagen den 23:e Mars. Sen möter dom Spanien hemma på Stadio Olimpico den 27:e.Snart är det dags för U19 Elite Round som börjar nu i Mars. Elite Rounden spelas denna gång i Belgien. Roberto Baronio har tagit ut 24 stycken spelare till ett läger på Coverciano.Efter att kvalificerat till U21-EM så blev Italien under gårdagen lottad att spela i Grupp C. Där väntas de möta Danmark, Tjeckien samt Tyskland.Gian Piero Ventura har kallat in 22 spelare som är av de mest intressanta italienska spelarna till ett träningsläger 22-23 November. Det kommer bli två till läger i Februari samt Maj 2017.Liechtenstein blev en lätt match för Venturas grabbar. 0-4 blev slutresultatet och en rättvis seger tilldelades.Liechtenstein står för nästa motstånd i Italiens resa mot VM 2018. Ett Italien som har stått för bra insatser än så länge i VM-kval grupp G. Kan Ventura och hans Italien stå för en lika stor vinst som Spaniens 8-0 mot Liechtenstein eller kan motståndarna skapa problem?Italiens huvudtränaren Gian Piero Ventura har kallat upp 28 spelare för VM-kval matchen mot Liectenstein den 12 November. Samt deras träningsmatch mot Tyskland den 15 November.