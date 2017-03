Kommer Immobile lösa målskyttet mot Albanien?

Inför Italien - Albanien: Viktig kvalmatch på Sicilien

Italien tar emot ett Albanien på Stadio Barbera i Palermo, där de har ett ypperligt utgångsläge för att ta kontroll över andraplatsen.

Ett VM-kval som ser relativt lätt ut på förhand i grupp G. Ett Spanien och Italien som ska vara de två som slåss för direkt kvalifikation till Ryssland 2018. Det enda som kan stoppa Italien är Italien själva.

Spanien som tar emot Israel på hemmaplan där det på förhand ser lätt ut för hemmalaget.

Om italien tar 3 poäng nu mot Albanien så har de 4 poängs försprång mot Israel om nu Spanien vinner.

Så ser inte hur Italien inte ska greppa andraplatsen om inte förstaplatsen i Grupp G med dessa förutsättningar.

Huvudtränare Giampiero Ventura står inför en generation växling men ingen stor sådan. Vi har fått se en Pirlo pensionera sig från landslaget, en Graziano Pelle som drog till Kina, en Cerci som har gått ner sig i karriären, Antonelli och De Silvestri har väl inte platsat. Medans roliga unga italienare som: Petagna, Spinazzola, Gagliardini och Zappacosta få chansen. På målvaktssidan så känns det sosm att Ventura har bestämt sig att Donnarumma kommer ersätta Buffon när han kommer pensioneras. Romagnoli, Rugani, Caldara, Spinazzola ser bra ut framtidsvis i det Italienska landslaget.

Inför så har Immobile talat om att Albanien inte kommer bli en lätt match. Han fortsätter med: "De tog sig till EM senast, det kommer inte bli lätt. De kommer kriga för resultat med sina tänder och naglar, men vi kommer ge allt vi har. Vem som än startar på plan kommer ge sitt allt."

Immobile och Andrea Belotti har gjort 43 mål tillsamman under säsongen, kan de skicka Italien till Ryssland?

Jag och Belotti har delat rum tidigare, vi vet att vi gör det bra men vi ska fortsätta vara fokuserade för utan resten av laget kan vi inte gå någonstans - säger Immobile.



Enligt rapporter så kommer Albanien spela ett 4-1-4-1 med mer fokus på att försvara rätt och sedan kontra. Med mittfältarna Migjen Basha (Bari) och Ledjan Memushaj (Pescara) på mittfältet. Och Napoli spelaren Elseid Hysaj som kommer få en mer friare offensiva roll från sin ytterbacksroll.



Italien har frågetecken på Bonucci och De Rossi. De som har fått testats istället är Romagnoli oh Gagliardini om dessa inte kan spela.



Probabili Formazioni (4-2-4)



Buffon; Zappacosta, Barzagli, Bonucci (Romagnoli), De Sciglio; Verratti, De Rossi (Gagliardini); Candreva, Immobile, Belotti, Insigne

Matchinfo:

När: 20:45

Var: Stadio Barbera, Palermo

Matchen kommer visas på Kanal 9, Dplay.

2017-03-23 09:30:00

