Italien blir värdlandet till U21-EM 2019



Turneringen blev officiellt presenterad med flera sport ministrar. Luca Lotti, UEFA Vice sekreterare Giorgio Marchetti, FIGC Presidenten Carlo Tavecchio, FIGC CEO Michele Ulva, CONI Presidenten Giovanni Malagó, President av Friuli Venizia Giulia Debora Serracchiani, Presidenten av Emilie



Turneringen kommer innehålla 12 stycken lag och som kommer vara avgörandet för vilka som ska kvala till OS i Tokyo 2020. Fyra italienska städer (Bologna,



Detta kommer ge det Italienska U21 landslaget ett ypperligt läge i turneringen då de inte behöver kvala in till turneringen då det är värdlandet. Och även för sin kvalifikation till OS i Tokyo.



”För första gången så kommer U21 EM bli anordnat i Italien och i San Marino. Att bli valda som värdar fyller oss med stolthet. Det är väldigt viktigt evengemang för olika faktorer. Först och främst är allt om ungdomen. Och att UEFA väljer just Italien betyder mycket för oss. För det andra så låter de oss att visa vårat land att visa att vi kan anordna dessa sorts turneringar och har kunskap om hur bra våra grundläggande organisationer” berättar Lotti.



U21 landslagstränaren Di Biagio talar om att det är rätt att Italien organiserar 2019´s U21-EM och är en stor seger av Federationen. hans fokus inte ligger på U21 EM som kommer anordnas i Italien. Han är fullt fokuserad på U21-EM som kommer spelas i sommar i Polen.



2017-03-15 10:00:00

