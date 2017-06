Matchrapport Tjeckien 3-1 Italien: Kalldusch för Azzurrini

Italien har gjort fyra stycken ändringar i startelvan sen senast mot Danmark. Calabria, Ferrari, Cataldi och Grassi tar plats istället för Gagliardini, Benassi, Caldara och Barreca. Även trots dessa byten så stod inte Italien upp mot ett imponerande Tjeckien.







Efter den kalla duschen mot Tjeckien så har Italien väldigt minimala chanser att ta sig vidare till semifinal i U21-EM. Även om de lyckas slå Tyskland i sista gruppspels matchen så måste Italien bli den bästa 2:an av alla tre grupper.



Efter en aggressiv start av båda lagen så fick man se en del långbollar från Tjeckien. troligvis för att känna på motståndarna lite men Italien höll bollen på backen och försökte spela sig fram.

Italien får en strålande chans att göra 1-0 genom Bernardeschi när Pellegrini gör ett bra jobb efter att fått ett inkast till sig på fötterna. Bernardeschi får bollen framför det tjeckiska målet men skjuter rakt på.

Första målet gör Tjeckien genom Travnic när han får en perfekt nickskarv från Sampdorias Patrik Schick. Ett skott där Donnarumma var nära att rädda med fingertopparna.

Tätt inpå Tjeckiens mål så får Berardi ett bra frisparksläge men skjuter utanför. Berardi fick även sitt vanliga gula kort efter en duell där han kom sen in med dobbarna före.

Tjeckien låter Italien rulla sitt spel på sin egna planhalva och rörelsen från de italienska spelarna är verkligen under kritik. Vassaste läget innan halvtidspaus är Bernardeschis långskott som räddas ut till Calabria, som senare slår ett farligt inlägg utan resultat.

Efter första halveken kan man konstantera att efter Tjeckiens mål så sjönk tempot. Från båda lagen faktiskt.

I andra halvlek så trummar Italien precis som första halvlek startade. Det tog inte mer än två minuter innan Conti avlossar ett skott som går tätt utanför. Första italienska bytet skedde i 54:e minuten där Grassi går ut och Fiorentinas Chiesa kommer in. Chiesa som stod för ett riktigt bra inhopp mot Danmark senast.

Italien lyckades kvitera genom en djupledslöpande Berardi som nickar in returen efter sitt egna skott. Efter målet så försöker Italien trycka in ett till men utan resultat. Istället kontrar Tjeckien och vill ha straff när Janktos skott tog i bröstet på en täckande Ferrari. Bernardeschi är nästa man som får lämna planen och in kommer Gagliardini i 75:e.



Italien fortsatte att fylla på framåt. Närmast ett 1-2 mål var genom Petagna som kommer i ett dåligt friläge mot Tjeckiens Zima. Han väljer att chippa men gör chippen alldeles för hård och bollen hamnar bakom mål hos bollkallarna..

En Marek Havlik stod för 2-1 målet för Tjeckiens favör efter en bra dribbling av inbytte Chory.

Efter målet så gjorde Italien sitt sista byte. Ut med Cataldi och in med Alberto Cerri. Trots det offensiva bytet hade Italien inget att säga till om när Luftner stod för ett drömmål som kom likande en raket förbi Donnarumma som agerade svagt.

Tankar efter matchen kommer upp i en enskild artikel.