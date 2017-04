Notizie - Gli Azzurri

Här kommer det uppdateras med mindre nyheter angående det italienska landslaget. Uppdateringen kommer ske kontinuerligt och självklart med pushar.

12 April Ventura har berömt FIGC för att ha ett träningsläger för de italienska talangerna. Han fortsätter med att säga: "Med dessa träningsläger så har jag fått uppbackning sen första dagen. För varje läger så tackar jag klubbarna, presidenterna och tränarna att jag får dessa tillfällen."

Sista träningen sker onsdag kväll innan spelarna åker tillbaka till sina klubblag.

En trupp av spelare som är på gränsen till herrlandslaget har tagits ut till ett träningsläger 10-12 April. Federico Chiesa, Emerson Palmieri, Davide Calabria och Stephan El Shaarawy är några av 23-manna gruppen som togs ut.Italien tar emot ett Albanien på Stadio Barbera i Palermo, där de har ett ypperligt utgångsläge för att ta kontroll över andraplatsen.Det Italienska U21 landslaget ställs ikväll mot Polen och sedan Spanien senare på måndagen. Luigi Di Biagio har uttalat sig om veckans match.Ventura har tagit ut sin trupp för matcherna mot Albanien och Holland. En VM-kval match samt träningsmatch.Träningsmatch genrep inför sommarens U21-EM som hålls i Polen. Di Biagio har tagit ut 26 spelare till landslagssamlingen som sedan kommer möta Polen på Cracoia Stadium torsdagen den 23:e Mars. Sen möter dom Spanien hemma på Stadio Olimpico den 27:e.Snart är det dags för U19 Elite Round som börjar nu i Mars. Elite Rounden spelas denna gång i Belgien. Roberto Baronio har tagit ut 24 stycken spelare till ett läger på Coverciano.Efter att kvalificerat till U21-EM så blev Italien under gårdagen lottad att spela i Grupp C. Där väntas de möta Danmark, Tjeckien samt Tyskland.Gian Piero Ventura har kallat in 22 spelare som är av de mest intressanta italienska spelarna till ett träningsläger 22-23 November. Det kommer bli två till läger i Februari samt Maj 2017.