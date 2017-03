Roberto Baronio´s U-19 trupp till Elite Round

Snart är det dags för U19 Elite Round som börjar nu i Mars. Elite Rounden spelas denna gång i Belgien. Roberto Baronio har tagit ut 24 stycken spelare till ett läger på Coverciano.

Italiens U19-lag kommer samlas av Roberto Baronio på Coverciano där de kommer föbereda sig för kommande matcher i Elite Round. Italien spelar i grupp 7 där de ställs mot värdlandet Belgien, Irland och Sverige. De startar gruppspelet mot Irland den 23:e Mars, därefter möter de Belgien 25:e Mars. Sist så möter de Sverige tisdagen den 28:e. De spelare som uppmärksammast mest är Alessandro Bastoni som spelar i Atalanta, han gör även sin U19 landslagsdebut. Även Nicolo Zaniolo gör sin första debut. Riccardo Marchizza, Luca Pellegrini, Giuseppe Scalera, Alessandro Vogliacco är några på försvars sidan som man kan uppmärksamma om. Mittfältet däremot har flera namn som: Claud Adjapong, Filippo Melegoni och Luca Zanimacchia att hålla ögonen på. Forward sidan däremot är lite svalare men även talang i form av AC Milan´s Patrik Cutrone som ligger på en tredje plats i Primavera A skytteliga. Inter´s Andrea Pinamonti och Roma´s Marco Tumminello är båda i toppen av Primavera C´s skytteliga. Tumminello har gjort 16mål och Pinamonti 15. La squadra i sin helhet:

Portieri:

Mattia Del Favero (Juventus), Alessandro Confente (Chievo Verona), Alessandro Plizzari (Milan) Difensori:

Alessandro Bastoni (Atalanta), Nicolò Casale (Hellas Verona), Andres Llamas Acuna (Milan), Riccardo Marchizza (Roma), Luca Pellegrini (Roma), Giuseppe Scalera (Fiorentina), Niccolò Tofanari (Torino), Marco Varnier (Cittadella), Alessandro Vogliacco (Juventus) Centrocampista

Claud Adjapong (Sassuolo), Davide Frattesi (Roma), Matteo Gabbia (Milan), Giulio Maggiore (Spezia), Filippo Melegoni (Atalanta), Nicholas Pierini (Sassuolo), Luca Zanimacchia (Genoa), Nicolò Zaniolo (Virtus Entella) Attaccanti:

Patrick Cutrone (Milan), Simone Mazzocchi (Atalanta), Andrea Pinamonti (Inter), Marco Tumminello (Roma)



JESPER LINDH

jesperhaugstad@hotmail.com

På Twitter: Jesper_lindh

2017-03-11 16:00:00

