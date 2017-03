Truppen mot Albanien och Holland

Ventura har tagit ut sin trupp för matcherna mot Albanien och Holland. En VM-kval match samt träningsmatch.

Truppen samlas på Coverciano idag (Söndag). De kommer inleda de första 15 minutern av måndagens träning för media och sedan blir den stängd för obehöriga.Sedan har de träning tisdag, onsdag och torsdag morgon innan flyget till Palermo avgår 16:00. Matchen mot Holland spelas på Amsterdam Arena 20:45 tisdagen den 28:e.

Alex Meret, Danilo Ambrosio och Leonardo Spinazzola är några nya namn i Venturas bekräftade landslagstrupp.

Viktigaste matchen kommer bli mot Albanien då det är en VM-kval match. Där finns det en ypperlig chans att ta sig an gruppettan Spanien. Albanien ligger på 6 inspelade poäng medans Italien och Spanien ligger på samma antal. 10 poäng vardera men Spanien har bättre målskillnad och ligger därmed före Italien.



Vi kommer få se bästa tänkbara laget mot Albanien och mer rotation i träningsmatchen mot Holland. Vi kommer säkert få se målvaktstalangen Donnarumma få 90 minuter i Amsterdam. Roberto Gagliardini måste lägga i en högreväxel för att kunna peta De Rossi eller Veratti på innermittfältpositionerna men kommer med stor sannolikhet få speltid mot Holland. Vassast anfallsparet Belotti och Immobile kan vi vänat med att starta på topp då Ventura spelar oftast ett 3-5-2 eller 3-4-3.

Vi fick se han under hösten testa ett offensivare 4-2-4.





Truppen i sin helhet:



Portieri:

Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Spal 2013)

Difensori:

Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Danilo D’Ambrosio (Inter), Mattia De Sciglio (Milan), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Torino)



Centrocampisti:

Daniele De Rossi (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Marco Parolo (Lazio), Marco Verratti (Paris Saint Germain)



Esterni:

Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Sassuolo), Nicola Sansone (Villarreal), Simone Verdi (Bologna)



Attaccanti:

Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).

2017-03-19 12:30:00

