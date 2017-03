U21 truppen till träningsmatcherna mot Polen och Spanien

Träningsmatch genrep inför sommarens U21-EM som hålls i Polen. Di Biagio har tagit ut 26 spelare till landslagssamlingen som sedan kommer möta Polen på Cracoia Stadium torsdagen den 23:e Mars. Sen möter dom Spanien hemma på Stadio Olimpico den 27:e.





Tre stycken får göra debut i U21 landslaget. Det är SPALS försvarare Kevin Bonifazi, Ascolis Andrea Favilli och Fiorentinas Federico Chiesa.

Det är inte överaskande att Chiesa är uttagen till dessa träningsmatcher, men också högaktuell för sommarens EM.



Nu på förhand så ser man en väldigt talangfull trupp. Caldara, Petagna, Alberto Grassi,Gollini, och Conti är bara några som spelar vardags i Atalanta som har gått som tåget denna säsong.

Målvaktsposten är nog den mer oklara. Ingen utav målvakterna har någon direkt matchform och får nog stå varsin match om inget annat dyker upp.

Försvaret kommer med stor sannoikhet bli en fyrbackslinje då Di Biagio spelar med en 4-3-3 uppställning. Caldara och Bonifazi kommer nog bli mittbacksparet, Conti och Barreca på varsin ytterbacks position.

Innermittfältet så finns de massor av talang och olika skickligheter. En glödhet Locatelli som har gjort bra insatser under hösten, Torinis Benassi och Pellegrini från Sassuolo verkar vara det bästa valen just nu. Men finns mycket kvalite av resten av mittfältarna.

Första valet på någon av anfallspositionerna är Domenico Berardi. Bara han håller sig skadefri så är han en av våra största utropstecken. Alberto Cerri har kommit igång med Zemans intåg i Pescara. Chiesa har blommat ut på Fiorentinas kant. Andrea Petagna har fått mycket beröm för sitt hårda jobb över hela planen i Atalanta. Detta kan man mixa ihop lite hur man vill men finns flera som kan spela på båda kanterna samt forward.





Truppen i sen helhet:

Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese)



Difensori:

Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Hellas Verona), Adam Masina (Bologna),Nicola Murru (Cagliari)



Centrocampisti:

Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Valerio Verre (Pescara)



Attaccanti:

Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo).

2017-03-17 10:00:00

