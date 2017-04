Ventura´s trupp till Coverciano

En trupp av spelare som är på gränsen till herrlandslaget har tagits ut till ett träningsläger 10-12 April. Federico Chiesa, Emerson Palmieri, Davide Calabria och Stephan El Shaarawy är några av 23-manna gruppen som togs ut.





De kommer mötas upp vid Coverciano på måndagskvällen och sedan träna två träningar på

tisdag och två på onsdag innan träningslägret tar slut.



Några nya ansikten som ansluter till lägret är



Truppen i sin helhet:



Portieri:

Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese).



Difensori:

Claude Adjapong (Sassuolo), Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Federico Ceccherini (Crotone), Cristian Dall’Orco (Sassuolo), Dos Santos Palmieri Emerson (Roma), Gian Marco Ferrari (Crotone), Rolando Mandragora (Juventus), Filippo Romagna (Brescia).



Centrocampisti:

Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).



Attaccanti:

Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Stephan El Shaarawy (Roma), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo Verona ), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).

2017-04-09 20:00:00

