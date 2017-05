Vi minns U21 guldet 2004 Del 2

Nu vankas U21-EM i sommar i Polen och vi tar en återblick till senast Italien vann ett U21 guld och vart spelarna som tog guldet gör nu.



U21-EM som spelades år 2004 utspelades sig i Tyskland mellan 27 Maj och 8 Juni.

Huvudtränare för Italien var Claudio Gentile som tog Italien till ett EM-guld.



Spelare som Daniele De Rossi, Alberto Gilardino och Marco Amelia var några av de större namnen som spelade hem EM guldet.

Mittfältare:

Forwards:

född i Palermo och spelade för Palermos och Roma s Primavera innan han tog steget till Bari 2001. År 2003 så köpte Roma honom med ett tre års kontrakt påskrivet. Han gjorde 22 matcher i Roma innan utlåningen till Messina kom. Han var med Messina i Serie A och hjälpte dom ta en 7:e plats säsongen 2004-05. Den bästa placeringen i Messinas historia. Dagostino tog sig vidare till Udinese sommaren 2006, för 1,2Mkr€ där han etablerade sig i laget och även fick chans i landslaget. Hans bästa säsong ska ha kommit 2008-2009. Men säsongen därefter så köpte Fiorentina honom via ett delägarskapsavtal för 5,75Mkr€ och efter ett år och 20 framträdande i Viola så gick han tillbaka till Udinese efter dom vann det blinda budkriget. Han nämnde efter köpet att de sved att Fiorentina inte försökte värva kvar honom. Men Udinese hade inga planer att behålla honom då han skrev på för Siena samma sommar. Han lämnade dock Siena efter att klubben gick i konkurs 2014. Just nu spelade han för Lupa Roma men gick i pension 1 Juli 2016.var ändå en rörig karriär. Ungdomslaget var Empoli där han spelade i tills Brescia värvade honom 2000. I sju år tillhörde han Brescia med två utlåningar. En säsong (på lån) tillhörde han skottska laget Livingston. (2001-2002) Sen utlånad till Palermo som låg dåvarande i Serie B 2003. Han spelade inte en enda match i Palermo innan han kom tillbaka till Brescia. Hans genombrott kom 2004. Han hade etablerade sig i Brescia och var ordinarie. Han var en av de mest talangfulla i Brescia då och hade Zdnek Zeman som tränare i Serie B säsong 2005-2007. Sommaren 2007 så blev han kontraktslös men inte så länge då Lazio var där och högg med ett 5-årskontrakt redo och flytten till Rom blev verklighet. Ett Lazio som förberedde sig för ett Champions League . I slutet av säsongen så skadade sig Simone sig och han var tvungen att operera. Operationen gjorde att han var borta nästan hela säsong 2008-09. Han blev därefter utlånad till Cesena 2012 men efter de så drog han till Maylasiska ligan och Johor Darul Ta´zim. Men på grund av skador och annat så spelade han inte mer än 8 matcher på en säsong. I slutet av 2013 gick Del Nero till Serie D klubben Massese. Men idag så spelar han i Carrarese Calcio i Lega Pro - A.har hunnit blivit 33 år gammal och har ändå haft ett roliga klubbval i sin karriär. Han startade i Parmas ungdomslag och sedan jobbade sig in i seniorlaget. 2005 så lånades han ut till Verona där han gjorde riktigt bra ifrån sig. Säsongen efter utlåningen gick han till Serie B laget Torino. Han blev en nyckelspelare till Torinos forcering upp till Serie A 2005-06. Han tog även en stor roll i att hålla Torino kvar i högsta ligan och stod i snitt ett mål var tredje match och 2008 fick han även kaptensbindeln. Han var Torino trogen till 2009, Torino åkte då ut Serie A och Zenit knackade på dörren med ett bud på 7Mkr€. I Zenit blev det 34 matcher på 2 säsonger innan Siena lånade honom säsongen 2011 ut. Sommaren 2012 blev han såld till Siena. Men lämnade Siena efter två säsonger då på grund av ekonomikris. Juli 2014 skrev han på för Sicilianska Catania där han gjorde 37 matcher på två år innan han gick till sin nuvarande klubb US Salernitana.spelade och startade sin karriär i Reggina . Han tillhörde dom i hela 10 år med utlåningar till Cremonese (2000-01), Fermana (2001-02) och de senare utlåning skedde till Udinese 2007-08. Sommaren 2008 gick han till Genoa där han spelade 132 matcher och gjorde 8 mål på fyra spelade säsonger. Flyttlastet gick senare till Napoli 2012. I Napoli blev det sparsamt med speltid då han “bara” spelade 34 matcher på tre säsonger. Men i Napoli var han med och vann Coppa Italia och Supercoppa italiana 2014. Efter säsongen 2015 så förnyades inte Mestos kontrakt och han skrev på för grekiska laget Panathinaikos. Han hade kontrakt säsongen 2016 ut men har förlängt till sommaren 2018.har hållit sig till Italienska klubbar till 2015 då han gick till MLS och Montreal Impact. Men han startade sin karriär i Milan s ungdomslag. Han gjorde en seniormatch mellan 2001-2003. Senare gick han till Lecce på lån 2002-2003. Parma snappade upp honom via delägarskap 2003-2004. Men efter de så köper Milan tillbaka honom från Parma och lånar ut honom direkt till Sampdoria . Han blev uppköpt av Fiorentina efter en halv säsongslån till dom. Med ett 4 årskontrakt i Fiorentina så hann han med 184 matcher för Florens laget. Kontraktet gick sedan ut hos Viola och Napoli tog kontakt med Donadel och ett kontrakt skrevs. Under de fyra år i Neapel så fick han inte mycket speltid men i Verona som han blev utlånad till så var han en viktig pjäs på mittfältet. Han tog flyget över atlanten och skrev på för Montreal Impact. Kontraktet hos Montreal går ut 2017.från Rimini gick tidigt till Juventus 2000 efter att gjort 44 matcher i sin ungdomsklubb Rimini. Men blev utlånad till Bologna där han gjorde 32 matcher innan han återvände till Juventus och vann Supercoppa Italiana 2002. Därefter såldes han till Parma i ett delägarskapsavtal. I Parma spelade han i två säsonger innan han gick till Roma. Men där blev han utlånad till Chievo i tre säsonger innan han återvände till Roma och skrev på ett nytt 4års kontrakt 2010. Han gjorde totalt 108 matcher innan flytten till Torino som blev kostnadfritt. I Torino blev han inte långvarig. Han lämnade vid vintern för Sassuolo i ett 6 månaders deal. Sommaren 2015 anslöt han Bologna och spelade 14 matcher på en säsong. Han nuvarande klubb är Perugia där han skrev på ett tvåårskontrakt 2016. Angelo Palombo född i Ferentino, Italien spelade för Vis Pesaro (Serie D) innan han gick till Fiorentinas primavera 1999-00. Han gjorde sin debut för Fiorentina 2002 och spelade 10 seniormatcher innan han gick till Serie B laget Sampdoria. Hans nuvarande klubb är Sampdoria men säsongen 2012 så blev han utlånad till Inter där han bara spelade 3 matcher. Han tillhörde Sampdoria även när de åkte till ner till Serie B och som kapten så stannade han kvar. Han spelar fotfarande i Sampdoria med ett kontrakt som går ut nu i sommar.startade sin karriär i Lazio´s ungdomsled så lämnade han för Udinese 2000. Han blev långvarig i Udinese där han va kontrakterad i 15 år. Med ett undantag hans utlåning till Chievo över två säsonger. Där gjorde han 66 framträdanden. Men efter Simone Pepe och Gaetano D´Agostino så var Pinzi en viktig bit för Udinese. Efter säsongen 2015 så lämnade han återigen till Chievo för en säsong. Han lämnade därefter på free transfer till Serie B och laget Brescia där han nu spelar säsongen ut.Daniele De Rossi född i Rom och har också bara representerat Roma på seniornivå. Med 416 matcher i Roma tröjan och 39 gjorda mål så är han verkligen en ikon. Han har fått kritik för sin dyra lön till sina prestationer som stundtals kunde svaja. I landslaget så har varit med i senior sammanhang sen efter U21EM guldet. Trots sin ålder ( fyller 33 i sommar) så har han rutin med flera år som mittfältare men också kunnat agera som mittback. Hans kontrakt går ut i sommar och en förlängning diskuteras i klubben.har hållit sig inom Italien men har inte riktigt presterat på topp nivå. Hans senior debut kom för Pro Vercelli som han var på lån till från Como. Efter säsongen 2001 så köpte Brescia honom. I Brescia sågs han som talang och gjorde 26 mål på 72 spelade matcher. Palermo köpte honom efter att Brescia åkte ut Serie A och övergångssumman hamnade på 9Mkr€. Han blev en ersättare för Luca Toni som lämnade för Fiorentina. Han fick inte den utvecklingen man hade hoppats på och han gjorde “bara” 14 mål på 62 matcher. Sampdoria blev nästa adress för Caracciolo. Men bara för en säsong innan Brescia fick över honom efter ett spelarbyte och delägarskapsdeal. 2008-2011 han han göra 59 mål på 122 matcher. Ännu en flytt blev det för Andrea som gick till Genoa på sommaren men lämnade för Novara på lån under våren. Sommaren 2012 så har han tillhört Brescia tills idag, med ett utgående kontrakt nu i sommar så har han hunnit med 49 baljor på 100 matcher.har hoppat runt i klubbarna rejält då han har blivit utlånad hit och permanent likaså. Juventus blev hans första seniorklubb men han blev bara utlånad från dom till Crotone och till Modena från 2000 till 2003. Chievo köpte honom permanent 2003 och lånade ut honom till Brescia en säsong (2004-05). Därefter köpte Juventus tillbaka honom igen för en billig peng och skrev på ett kontrakt till 2008. Men han blev där utlånad igen till Messina och till Genoa under 2006-2007. Nästa permanenta klubbadress blev Genoa när de köpte honom sommaren 2007 för 300 000kr€. Ett 4års kontrakt skrevs och 114 matcher spelade Sculli innan Lazio köpte honom när han blev Lazios första värvning vintern 2011. Lazio lånade i sig ut honom till Genoa, till Pescara och sen Genoa igen. Just nu spelar han för Accademia Pavase i Italien där hans kontrakt går ut i sommar. Sculli gjorde inga mer landskamper efter U21 guldet 2004.har en framgångsrik karriär i sitt CV. Startade i Piacenza och blev där köpt av Hellas Verona 2002. 5 mål på 39 matche senare så var Parma och ryckte över honom när de köpte de resterande 50% av honom. I Parma gjorde han mål succé med sina 50 mål på 96 matcher. Så pass att Milano laget Milan köpte honom för hela 25Mkr€ sommaren 2005. Han hade bra målsnitt första säsongen i Milan tröjan men i Champions League lossnade det inte när han gick mållös på 12 matcher. I Milan blev det 36 mål på 94 matcher. Corvino som var sportchef i Fiorentina såg till att Gilardino anslöt för 15Mkr€ sommaren 2008. Han fick där spela med sin gamla Parma lagkamrater. Adrian Mutu , Sebastian Frey och Marco Donadel. Karriären gick lite nedåt för Gilardino men mål kunde han alltid göra. 19 mål för Genoa säsongen 2014 innan han åkte till Kina och till Guanzhou Evergrande. I Kina blev han inte heller långvarig då han blev utlånad hem till Italien och till Florens. Fiorentina lånade mest in Gilardino för att ha som backup. Efter Kina “äventyret” om man får kalla det de så gick han gratis till Palermo säsongen 2015. Det blev en säsong på Sicilien innan han åkte till Empoli för att agera anfallsuppsättning med Maccarone. 14 matcher senare och noll gjorda mål så lämnade han till Zemans Pescara. Kontraktet där går även ut i sommar.