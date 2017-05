Vi minns U21 guldet 2004 Del 1

Nu vankas U21-EM i sommar i Polen och vi tar en återblick till senast Italien vann ett U21 guld och vart spelarna som tog guldet gör nu.



U21-EM som spelades år 2004 utspelades sig i Tyskland mellan 27 Maj och 8 Juni.

Huvudtränare för Italien var Claudio Gentile som tog Italien till ett EM-guld.



Spelare som Daniele De Rossi, Alberto Gilardino och Marco Amelia var några av de större namnen som spelade hem EM guldet.

Målvakter:

Försvarare:

spelade för Livorno i Serie A mellan 2001-2008. Han var utlånad till Lecce samt Parma 2003-2004. Säsongen 2008 så blev Livorno nedflyttade till Serie B där Amelia lämnade för det Sicilianska laget Palermo för 6M€. I Augusti 2009 så blev det flytt till Genoa där han ingick i ett spelarbyte. Amelia mot Rubinho. Den stora om inte största flytten för Amelia hände sommaren 2010. Milan sålde då sin målvakt Marco Storari till Juventus och Amelia blev lånad men utköpt innan säsongen tog slut. I Milan var han mestadels andra valet bakom Abbiati och utgick som Free Agent sommaren 2014. Chelsea blev Amelias nästa adress. Detta var på grund av att Chelsea behövde en back-up till Begovic när Thibaut Courtois långtidsskadade sig.Marco spelar ju nu i Serie B klubben Vicenza där han har kontrakt säsongen ut.spelade för sin moderklubb Brescia under EM. Han spelade där från 1999-2006 då han gick till Palermo i ett spelarbyte. I Palermo spelade han totalt 29 matcher innan han gick till Serie B. Padova blev nästa adress för Agliardi. Han hann bara vara där två säsonger innan han gick Bologna . Klubben hade då tappat sitt förstamålvakt Emiliano Viviano. Det tog ett tag innan Federico skulle ta första platsen mellan stolparna året 2012-2013. Därefter så höll han inte tillräckligt bra standard och blev bänkad av Giunluca Curci.Säsongen 2014 spenderade Federico i Serie B och laget Cesena på lån. Efter hans utlåning ( som var väldigt framgångsrik) så bytte Cesena sig till honom och skeppade Luca Ceccarelli åt andra hållet.karriär var inte lika “framgångsrik” som de andra målvakterna. Startade sin karriär i Roma , där han gjorde 14 framträdanden. Utlånad till både Ascoli (2005-2006) och Sampdoria (2006-2008). Cittadella var nästa klubb för honom när han lämnade sin moderklubb. Resten av sin karriär så gjorde han inga avtryck alls. Efter Cittadella gick han till Bellinzona ( Schweiziska ligan). Just nu så är det oklart om han är kontraktlös eller spelar kvar i FC Wil.klev upp från Internazionales ungdomsakademi innan han lånades ut i stort sett från 2003-2006.Några av klubbarna var Chievo , Parma och Mallorca.Den dåvarande talangen såldes iväg när Inter fick ett bud från Florens. Vi fick inte se han spela för någon större klubb förens han gick till Fiorentina 2006-2008. Då gjorde han ändå 34 matcher. Efter äventyret i Florens så flyttade Potenza vidare till Genoa där han hade det svårt att få speltid. Vintern 2009 så sökte Potenza en flytt från hamnstaden och Sicilianska Catania var där med en delägarskapsdeal. Flyttlasset gick ner till ön och spelade där i fyra år med 61 spelade matcher. Därefter var det en del skador på försvararen som gjorde att han inte kunde prestera på topp. Just idag så spelar han för Casertana i Serie C.kom upp via AS Romas ungdomsklubb till hans första senior sejour blev säsongen 2000-2001. Därefter blev han såld via delägarskap till Lecce. Roma skulle värva tillbaka Bovo men inte förens 2004 men då blev han vidare såld till Parma. Säsongen 2005/2006 så blev han ännu en gång tillbaka köpt av Roma men med dispyter mellan Maurizio Zamparini och Franco Sensi så blev han Palermo ägd i slutet av fönstret. I Palermo blev han utlånad i Januari till Torino säsongen ut. Han blev senare köpt av Genoa spelade där en säsong och senare gick flyttlasset tillbaka till Palermo. Efter hela TRE säsonger så gick Cesare tillbaka till Genua laget och spelade där i två hela säsonger. Hans kontrakt hos Genoa gick ut och Torin var där och högg. Från 2013-2017 så spelade han 56 matcher för Torino innan han gick gratis till Zemans Pescara. Cesare Bovo´s karriär innehöll en del flyt fram och tillbaka i klubbarna. Men landslagskärriären levde inte längre vidare från och med 2006 då han gjorde sitt sista år i U21-landslaget.från Toscana. Startade sin karriär i Rondinella men sedan lämnade för A.C Pistoiese år 2000-2001. Efter ett år i Pistoiese så anslöt han Rondinella ännu en gång men lämnade dom snabbt för Ascoli 2001-2002 säsongen. Han spelade i Ascoli i två år utan framgång. Hans säsong började ta fart när han gick till Chievo 2003 men även lämnade efter bara ett år till Zamparinis Palermo. I Palermo var han med och tog klubben till UEFA Cup första säsongen i klubben. Efter 142 matcher i den rosa matchtröjan så gick tåget vidare till Tyskland och VFL Wolfsburg. Barzagli spelade varenda minut säsongen 2008-2009 och tog Wolfsburg till en bundesliga titel. Han spelade 75 matcher i Wolfsburg innan han lämnade för Juventus 2011. Det behövs inte skriva så mycket om Barzagli´s tid i Juventus.Han har varit med Juventus i sin framgång och även han varit en försvarsgeneral med Bonucci och Chiellini. I landslaget har det gått spikrakt uppåt sen sommaren efter U21 guldet 2004.är en spelare som har varit sin klubb trogen. Han startade sin karriär i Brescia. från 1995-2002 så spelade han i Brescias ungdomslag och senare 60 senior matcher.Flytten gick till Parma och hans U21 debut i landslaget likaså. I Parma han Bonera med att göra 114 matcher på 4 spelade säsonger. i Juli så flyttade han till Milan på en 3,3M€ deal. Han spelade mer som högerback men efter ett tag så flyttades han in till mittbacks positionen efter flertal skador på just den positionen. Han gjorde bra ifrån sig och sedan blev det hans senare vanliga position att spela på. Men han brottades en del med skador och speciellt säsong 2008-2009 då han var skadad andra delen av säsongen. Maj 2013 ryktades han till Juventus men skrev på ett nytt kontrakt till 2015. Då var han mer av en backup till Philippe Mexes och Alex. När kontraktet hos Milan gick ut så skrev han för Villarreal där han nu spelar.är född i Bologna och Bologna FC var även hans moderklubb. Han gjorde in debut i A-laget mot Lazio 2000 där de förlorade med 1-3. år 2002 skrev han på för Hellas Verona på ett år på lån. 2005 bar lastet åt Florens och Fiorentina efter Bologna hade åkt ner till Serie B. Han var med Viola när de kvalificerade sig för Champions League två gånger. Han tog över kaptensrollen efter Riccardo Montolivo inför säsongen 2011. Gamberini hann med 194 matcher för Fiorentina innan han gick till Napoli 2012 för ca 8,5Mkr€. Det blev bara ett år i Neapel innan han blev utlånad till Genoa 2013-2014. Sommaren 2015 köpte Chievo Gamberini där han han kontrakt till Juli 2019.nuvarande 35 år men har hunnit med att spela i flertal klubbar. Hans ungdomslag är Lodigiani. Han hann “bara” göra 5 seniormatcher innan Fiorentina värvade honom 1998. Han var med och vann Coppa Italia 2001. Han spelade 27 matcher för Fiorentina innan klubben gick i konkurs. Moretti flyttade då till Juventus i Juni 2002 och blev direkt utlånad till Modena för att hjälpa dom att inte åka ur. En säsong blev det innan han flyttar till nästa klubb. Parma signerade Moretti för 1,8Mkr€ ( och med en del av Stephen Appiahs övergång) och blev då lånad till Bologna. Men 2004 så fick Parma finansiella problem och Claudio Ranieri var tränare för Valencia CF som var där och värvade Moretti. De var flera Italienare som gick till Spanien under Ranieri´s tid som tränare för klubben. Bernardo Corradi, Marco Di Vaio och Stefano Fiore är några där användes han mestadels som vänsterback. Efter 172 framträdanden och 4 mål för Valencia så återvände han till Italien och Genoa sommaren 2009. I Genoa gjorde han sin 100:e Serie A match. Men 107 matcher hann det bli i Genua laget innan han gick till Torino 2013 för 700 000kr€. Han spelar för Torino fortfarande med ett utgående kontrakt sommaren 2017.började sin klubbkarriär hos italienska klubben Bologna år 2000 och stannade kvar i klubben fram till 2004, förutom ett lån till Spezia 2000-2001. Han flyttade därefter till Palermo för att återvända till tränaren Guidolin. Där spelade han i fyra år och gjorde 142 matcher. Men år 2008 flyttade han till tyska klubben VfL Wolfsburg i ett årstid, där han vann Bundesliga titeln 2008-09. Han återvände till Italien den följande säsongen och gick till Parma och ännu en gång till tränaren Guidolin. Han blev uppköpt av AC Milan gratis över en bytes deal med Djamel Mesbah. Efter Två år i Milano så gick kontraktet ut och Carpi blev nästa klubbadress. Efter ett år i Carpi så är han nu utlånad till Serie B laget VicenzaDel 2 med mittfältarna och anfallarna kommer ut senare i veckan.