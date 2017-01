Analys: Allegris anfallstaktik mot Bologna

Juventus har varit väldigt jämna under den första halvan av Serie A-säsongen och leder tabellen med fyra poäng före Roma och har också en match mindre spelad, Men det är ett "men"...



Trots att de återkommande har vunnit match efter match har prestationerna sällan varit strålande eller särskilt imponerande, med undantag för någon enstaka match. Vinster mot Napoli Roma och Atalanta har understrukit deras status som Italiens bästa fotbollslag, men det har också funnits överraskande negativa resultat såsom förluster mot båda Milan o-klubbarna och en total överkörning från Genoas sida på Marassi.Skador på nyckelspelare som Bonucci, Barzagli, Chiellini, Dani Alves , Marchisio och Dybala har knappast hjälpt laget att hitta sin bästa elva och stjärnvärvningen Miralem Pjanic har tagit god tid på sig att finna sig tillrätta i Turin. Med Dybala tillbaka och skadefri verkar Allegri ha bestämt sig för vägen framåt taktiskt för Juventus efter att ha testat ett flertal olika formationer och idéer under säsongens första halva. Mot Bologna hittade han en nästan perfekt balans i laget som bör byggas vidare på.Defensivt startade Juve med en 4-3-1-2 som ni kan se ovan. Neto stod i mål bakom en backlinje från höger med Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini och Asamoah. Khedira, Marchisio och Sturaro bildade ett tremannamittfält bakom den offensiva tridenten med Pjanic som trequartista bakom Dybala och Gonzalo Higuain Med bollen ändrar man sin positionering till ett mer 4-3-2-1 som ni ser ovan där bredden ges av två väldigt offensiva ytterbackar. Den stora skillnaden gentemot om de även anfallit med sin defensiva formation är att Dybala har tillåtelse att droppa ner i den högra mellanytan från vilken han är mer involverad i spelet, och livsfarlig.När jag pratar om mellanytorna så pratar jag om zonerna ni ser ovan, två kantzoner, en central zon och sedan två "mellanytor" (half-space på engelska). Från dessa positioner har man en position som är svårfångad för motståndarna och där man har bra möjligheter att påverka spelet i övriga zoner då man enkelt kan kombinera med både kantspelare och centrala spelare. En halvt rättvänd spelare i dessa ytor ser nästan hela planen framför sig.En av nycklarna till Juventus dominanta insats mot Bologna var deras förmåga att hitta ytorna mellan Bolognas mittfälts- och försvarslinje. Detta åstadkom Juve genom intelligent positionering av spelarna samt framåttänkande, vertikala passningar för att hitta spelarna i dessa ytor. Ovan kan vi se hur (från topp till botten med röda linjer under spelarna) Sturaro, Pjanic, Dybala och Khedira alla tar sig in i positioner där de hotar om de får bollen. Asamoah (inringad i gult) erbjuder fantastisk bredd på vänsterkanten vilket öppnar upp ytterligare ett passningsalternativ för bollhållaren Marchisio. I denna sekvens hittade Marchisio in till Pjanic mellan linjerna och bosniern kunde sedan servera Higuain med en fantastisk passning som argentinaren förvaltade.Här ser vi igen hur Juventus sätter upp laget när de har bollen. De tre mittfältarna är inringade i rött och längre ner i planen denna gång medan Dybala och Pjanic (båda inringade i blått) är i höger och vänster mellanyta för att få bollen och kunna anfalla. Återigen, se bredden på vänsterkanten som Asamoah erbjuder. Detta öppnar upp mer ytor i mitten eftersom motståndarna sträcks ut i sidled.Pjanic och Dybala markerade med rött när de här hittar riktigt bra positioner mellan linjerna.Dybala igen.Här har Marchisio droppat in mellan mittbackarna medan Khedira och Sturaro (båda i rött) har flyttat framåt för att komma i kontakt med Dybala och Pjanic (båda i blått). Den här extremt centrerade stilen tvingar Bologna att försvara med sitt lag väldigt smalt vilket öppnar upp kanterna för Lichtsteiner och Asamoah. Tack vare Sturaro och Khedira's framflyttade positioner kan Dybala och Pjanic flytta in än mer centralt runt Higuain för att skapa en 3 mot 2 situation centralt mot mittbackarna.Givetvis kan man inte bara stå i bra positioner om bollen inte kommer dit. Juve arbetar med en väldigt bra speluppbyggnad för att jobba in bollen i farliga positoner. Pjanic och Dybala flyttar över till en positon bakom den yttre centrala mittfältaren i Bologna och Chiellini, Barzagli eller Marchisio kommer då använda sitt fina vertikala passningsspel till att hitta dem på fötterna. Här spelar Chiellini bollen igenom Bolognas mittfält och slår ut sex motståndare med passningen som Pjanic tar emot i den vänstra mellanytan.Därifrån kan han sedan skapa en 2 mot 1 situation mot högerbacken med hjälp av den överlappande Asamoah. Allegri vill att Juve skapar numerära överlägen över hela planen för att utnyttja varje liten yta som motståndarna lämnar obevakad.Här är uppbyggnaden till Juventus tredje mål. Pjanic kommer djupt för att få bollen och antalet Juvespelare centralt innebär att Bologna också blir väldigt centrerade. Pjanic utnyttjar detta genom att spela bollen i ytan bakom Bolognas vänsterytter där Lichtsteiner kan anfalla.Högerbacken tar emot bollen och Khedira kommer genast dit för att skapa en 2 mot 1 situation mot vänsterbacken Masina.Ett snabbt väggspel frigör Lichtsteiner längs kanten......och han levererar ett utmärkt inlägg som Higuain enkelt nickar in. Paulo Dybala var tillbaka i startelvan efter hans skada och spelade intill Pjanic i en support roll för Higuain. Dybala hittade hela tiden yta i den högra mellanytan från vilken han kunde hota Bologna.Med bollen limmad vid sin vänsterfot kan han härifrån antingen slå en genomskärare genom backlinjen, dribbla sig loss mot mål eller skapa yta för ett skott. Han kan kontrollera Juves anfallsspel från denna position och kombinera med Pjanic och Higuain.Här tar han emot bollen och kan genast attackera backlinjen. Higuain och Sturaro gör båda väldigt bra löpningar för att skapa passningsalternativ.Dybala väljer Sturaros löpning och spelar en perfekt genomskärare och mittfältaren försökte spela fram Higuain men tappar bollen.Allegri har använt en diamant vid flera tillfällen tidigare, men denna nya anfallsuppställning med Dybala och Pjanic i nästintill fria kreatörsroller bakom Higuain kommer skapa stora problem för motståndarförsvar under våren. De dominerar mittfältet med tre centrala mittfältare och de två kreatörerna och har alltid bredd från ytterbackarna. Dybala trivs utmärkt i en fri roll, liksom Pjanic som var Juves bästa spelare mot Bologna och utan allt för mycket defensivt ansvar kunde han använda all sin kreativitet till att styra Juves anfallsspel med Dybala. Sturaro, Khedira och nyförvärvet Rincón är alla perfekta för de bredare mittfältsrollerna där det krävs mycket energi och Marchisio är en utmärkt speluppbyggare, en regista. Med Alex Sandro perfekt som en offensiv ytterback till vänster liksom Asamoah och Evra samt Lichtsteiner och Dani Alves till höger så är detta system väldigt tilltalande för Allegri att använda oftare. Han kommer fortfarande vara flexibel i sitt sätt att coacha och variera mellan olika formationer och strategier, men den här 4-3-1-2/4-3-2-1 hybrid formationen passar utmärkt för hans nuvarande trupp.imponerade mot Roma, men lämnade Marassi tomhänta efter att Armando Izzos självmål i den första halvleken blev matchens enda mål.tog därmed sin första bortaseger sedan oktober, och visar därmed lite jämnhet vilket i slutändan lär se till att de säkrar en Champions League -plats igen. Dem är sällan helt övertygande, men de hittar sätt att vinna matcher på och det är superviktigt i toppen.Stadsrivalenfortsätter att jaga topptrion och en 1-0 seger hemma mothåller kvar dem i racet för Champions League-platserna. Ciro Immobile gjorde mål igen när han avgjorde en tät match i slutskedet. Crotone arbetade hårt och slet för varandra, men förlorade återigen med uddamålet mot ett lag med mer kvalité. Avståndet till säkerhet ökade på grund av Empolis seger.har blivit destabiliserade den senaste veckorna på grund av den förmodade försäljningen av Roberto Gagliardini till Inter, rykten kring Franck Kessie som dessutom är på landslagsuppdrag med Elfenbenskusten och på grund av att större klubbar jagar Andrea Conti, Mattia Caldara och Alejandro Gomez. Borta mot Chievo var det således få som förväntade sig några poäng. Men Atalanta fortsätter överbevisa folk som tvivlar och krossade Chievo med 4-1 på Bentegodi trots flera ändringar i startelvan. En fantastisk första halvlek såg gästerna göra tre välarbetade mål efter två av Gomez och ett av Conti. Sergio Pellisier satte en reducering i andra halvlek men Remo Freuler gjorde kort därefter 4-1 och stängde därmed matchen. Med Gagliardini på bänken gav Gian Piero Gasperini en annan ung akademitalang chansen i Albert Grassi. Med Gomez i strålande form, ännu fler talangfulla ungdomar och ett väl fungerande lag även utan nyckelspelare kan Atalanta fortsätta drömma.vann för fjärde matchen i rad tack vare en dubbel av Ivan Perisic borta mot. Luigi Delneris mannar tog ledningen i en tuff match på Friuli genom Jakub Janktu och borde egentligen ha gjort fler mål i den första halvleken. Dessvärre för dem gjorde dem inte det, och precis innan paus kvitterade Perisic efter briljant förarbete av Mauro Icardi . I 87:e minuten nickade sedan kroaten in vinstmålet från Joao Marios frispark och Stefano Piolis Inter kunde fira en ny triumf.Två offensiva 4-3-3 lag,och, delade på poängen i en mållös match på Mapei Stadium. En bra poäng för hemmalaget som ökade avståndet till nedflyttningsplatserna, men en besvikelse för detta ojämna Torino som oftast gör flera mål i matcherna.stod nästan för en perfekt insats motpå San Paolo efter att ha försvarat extremt bra i en timme. De kontrade även med kvalité, speciellt genom Ricky Alvarez, och tog ledningen tack vare Elseid Hysaj s självmål. Det såg ut som att Marco Giampaolo skulle överse en strålande seger för Sampdoria. Då blev lagkaptenen Matias Silvestre kontroversiellt utvisad för en icke-kollision med Pepe Reina och Napoli kvitterade genom Manolo Gabbiadini med kvarten kvar. Med 20 sekunder kvar av tilläggstiden kunde debutanten Lorenzo Tonelli avgöra matchen för hemmalaget. Förkrossande för Samp.fortsätter också vinna, den här gången i en dramatisk avslutning på San Siro mot. Sarderna höll tätt i nästan 88 minuter innan Gianluca Lapadula jobbade fram bollen till Carlos Bacca som avslutade distinkt. Viktig seger för Vincenzo Montellas Milan.har börjat ta lite poäng på sistone och vann i helgen den stora matchen i botten mottack vare Massimo Maccarones mål. Det ger Empoli en sjupoängsledning över 18:e placerade Palermo. Pressen ligger därmed på lagen under strecket nu, men Empoli kunde knappt valt en bättre tidpunkt på säsongen för att börja hitta lite form.Alejandrovar strålande på Bentegodi och bjöd på två mål samt skottet som räddades innan Conti kunde slå in returen. Gomez stod för en storartad insats i en fantastisk seger för Atalanta. Gomez har aldrig varit i bättre form än nu.Jag brukar säga att Chievo borta är en av de svåraste matcherna i Italien, men Gasperinis Atalanta gjorde processen kort med hemmalaget. Ännu en imponerande insats av Atalanta ochvisade att han kan få laget att prestera även utan Kessie, Caldara och Gagliardini.Inte många att välja bland i veckan faktiskt, men Gonzalo Higuains första mot Bologna var speciellt på grund av Miralem Pjanic geniala framspelning Empoli-Palermo 1-0Napoli-Sampdoria 2-1Udinese-Inter 1-2Chievo-Atalanta 1-4Sassuolo-Torino 0-0Lazio-Crotone 1-0Genoa-Roma 0-1Milan-Cagliari 1-0Juventus-Bologna 3-0Pescara-Fiorentina UPPSKJUTENDavid Selini