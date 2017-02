Analys: Gasperinis anfallstaktik mot Cagliari

Gasperini har ju tagit Serie:A merd storm med sitt unga lag. Vi tittar till hur hans taktiska upplägg såg ut hemma i Bergamo i helgen som var.

Atalanta har som sagt haft en fantastisk säsong och parkerar på en sjätte plats i tabellen. Gian Piero Gasperinis lag imponerade i helgen när man besegrade Cagliari med 2-0 i Bergamo. Här tar vi en titt på hur Atalanta taktiskt utmanövrerade Cagliari med ett stort fokus på ett effektivt kantspel.Laget försvarar som ovan, i en 3-4-1-2 formation när bollen är högt upp i plan som sedan blir 5-4-1 när Atalanta faller djupare. Den stora skillnaden gentemot när laget anfaller är Jasmin Kurtic som här är ”ettan” i formationen bakom anfallarna Andrea Petagna och Alejandro Gomez.Offensivt blir formationen 3-4-3 där wingbackarna (inringade) Andrea Conti till höger och Leonardo Spinazzola till vänster trycker up, Gomez faller ner i den vänstra mellanytan och Kurtic flyttar över i den högra mellanytan.Här ser vi uppbyggnadsspelet när målvakten Berisha précis fångat bollen. Trebackslinje, wingbackarna trycker upp brett och två centrala mittfältare. Vi ser även Kurtic i mittcirklen på väg in i den högra mellanytan.Atalanta använder ett positionsspel offensivt där de enda spelarna som egentligen byter position är wingbackarna och de offensiva mittfältarna Kurtic och Gomez. Atalanta använder planens fulla bredd på ett fantastiskt sett.En bild till på anfallsformationen där vi tydligt kan se Kurtic och Gomez på varsin sida om Petagna. Spinazzola (inringad) ger bredden till vänster.På vänstersidan har Spinazzola och Gomez mycket frihet i hur de rör sig. De byter konstant positioner med fokus på vem som anfallar vilken yta. Normalt sätt spelar Spinazzola bredare med Gomez i den vänstra mellanytan, men som bilden ovan visar så kan detta ändras. Här håller sig Gomez brett med Spinazzola i mellanytan för att skapa en passningslinje med vinkel till Gomez och för att hålla sig i en annan vertikal zon.Spinazzola är extremt bra på att driva bollen i hög fart och dribbla, kvaliteter han regelbundet använder till att bryta motståndarnas linjer. Här attackerar han yta centralt med Gomez brett vilket skapar en 2 mot 1 situation mot högerbacken.Här är en motsats till tidigare bild då Gomez går inåt med Spinazzola som överlappar. Gomez stod för båda målen i matchen och här gör han sitt andra genom att vackert skruva in bollen i bortre krysset. Utan tvekan fick han mycket hjälp av Spinazzolas överlapp. Deras kombinationsspel är en viktig del i Atalantas effektiva anfallsspel och i synnerhet det framträdande kantspelet.På motsatt sida huserar akademiprodukten Andrea Conti som varit en positiv överraskning den här säsongen. Han håller sig dock alltid brett, och understödjes av Kurtic position i den högra mellanytan för att överbelasta mot vänsterbacken.Här kan vi se hur Kurtic placerar sig i den högra mellanytan, får bollen och kan sätta Conti i en 1 mot 1 situation. Conti utmanade vänsterbacken, gick förbi och spelade ett lågt inspel som Gomez gjorde 1-0 på.Här kommer Kurtic brett för att skapa en 2 mot 1 situation med Conti.Dåligt försvarande av mellanytan från Cagliari ger Kurtic mycket tid med bollen under kontroll…… och hans precisa passning hittar Conti bakom backlinjen. Tyvärr var inte inspelet lika bra denna gång som vid ledningsmålet.Ännu en gång vill jag visa den utomordentliga positioneringen av Atalanta. Wingbackarna skapar tillsammans med tre anfallarna ett numerärt överläge på 5 mot 4 för motståndarens backlinje, vilket ofta tvingar lag att ta ner sina yttermittfältare djupare. Det öppnar då istället upp yta centralt för de bredare mittbackarna eller innermittfältarna att utnyttja. Spinazzola (inringad) och Conti (understruken) är nycklarna till den här typen av kantspel med sin kvalité längs linjerna.Gasperini har implementerat ett imponerande positionsspel med sitt unga lag och trots försäljningen av Roberto Gagliardini i januari så fortsätter Atalanta imponera. Framförallt, de fortsätter vinna. Mot Cagliari var nyckeln att överbelasta kanterna vilket wingbackarna, Kurtic och Gomez gjorde exemplariskt och Cagliari kunde inte hantera hemmalagets fart och intensitet. Sjätte plats är en monumental prestation av Atalanta, hur länge kan de hålla detta uppe?