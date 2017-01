Analys: Hur ett fantastiskt Fiorentina besegrade Juventus

Fiorentina besegrade sin stora rival från Turin i en superb fotbollsmatch i Florens. Deras rivalitet är väldokumenterad på andra hemsidor, så vi nöjer oss med att säga att den här segern kommer att kommas ihåg länge för La Viola. Här tar vi en titt på taktiken Paulo Sousa implementerade för att kunna besegra Juve.









Intensiv press stoppar Juventus speluppbyggnad:







Här ser vi Fiorentinas uppställning när de försvarar. Baserat på situationen så kan även anfallarna försvara bredvid varandra som ni ser nedan. Notera hur laget komprimerar ytan mellan linjerna, vilket tvingar Juventus ut på kanterna där ytterbackarna, Sanchez och Oliveira, är redo att pressa.















En av nycklarna till Fiorentinas seger var den intensiva och stundtals höga pressen laget använde för att stoppa Juventus speluppbyggnad. Chiesa och Valero har gått högt med Kalinic och Bernardeschi och satt press på trebackslinjen. På mittfältet så är Badelj redo att pressa Sturaro. Chiellini slog här ut bollen till inkast.









Igen, de fyra offensive spelarna går högt och stopper Juve från att spela ut bollen vilket tvingar Buffon att slå den långt.









En press trigger som Fiorentina använde sig av var bakåtpassningar, speciellt bakåtpassningar till målvakten. Här spelar Bonucci bollen bakåt till Buffon som direkt blir pressad av Kalinic.









Buffon försöker spela ut och passar Barzagli. Valero har hängt på Kalinic och pressar intensivt mot mittbacken.









Bollen spelas längs linjen (precis som Fiorentina vill) till Cuadrado som pressas av Oliveira. Notera hur snabbt Fiorentina blivit kompakta runt bollen och stänger av alla passningsalternativ.









Bollen spelas till Buffon som pressas av Kalinic som reagerat på bakåtpassningen (press trigger, kommer ni ihåg?) och Buffon skickar ut bollen över sidlinjen. Den här sekvensen är en av många i matchen, men visar en konstant press trigger för hemmalaget. Fiorentina använde även direkt återerövring när tillfälle fanns, bland annat vid första målet.









Sanchez försöker hitta Kalinic i djupled men bollen var för kort. Kroaten utmanar Bonucci i luften och bollen kommer att dimpa ner bakom honom.









Alex Sandro och Federico Bernardeschi duellerar om bollen. Bernardeschi är mer beslutsam att vinna bollen vilket han också gör. Notera även hur snabbt Chiesa reagerat för att hjälpa Bernardeschi med att pressa.









Bernardeschi tar med bollen framåt och frispelar Kalinic som snyggt sätter 1-0.



Bra uppbyggnad tar sig igenom Juventus press:







Here we see the basic shape when attacking. Sanchez, Gonzalo och Astori i backlinjen, Chiesa och Oliveira wing backs med Badelj och Vecino på mittfältet med Bernardeschi och Valero i respektive mellanyta som offensiva mittfältare. Kalinic är forward men syns inte i bild här.









3-4-2-1 skapar naturligt en mängd olika trianglar, diamanter och andra vinklar som ni ser ovan. Fiorentina har ett numerärt överläge i backlinjen med 3 v 2 och på mittfältet där det är 4 v 3 tack vare de centrala offensiva mittfältarna. Lagen tar ut varandra 1 v 1 på kanterna. Det numerära överläget både i backlinjen och på centrala mittfältet hjälpte Fiorentina att dominera bollinnehavet och därmed även matchen.









3 v 2 i uppbyggnadsfasen där Fiorentina ganska enkelt kan spela sig förbi första-pressen och ta sig framåt med bollen. En mittfältare kan även hjälpa ner som ni ser ovan och därmed skapa en diamant samt 4 v 2.









Ibland lämnade Sturaro mittfältet för att pressa Sanchez vilket satte Juventus i en 5-2-3 uppställning. Fiorentina tog sig dock ändå ur pressen med sitt passningsspel genom att använda Vecino eller Badelj som en fri spelare att spela upp bollen till. Här droppar Vecino ner och kan inte bli pressad av Khedira på grund av den centrala positioneringen av Bernardeschi och Valero. Om han kliver upp på Vecino så spelas bollen in bakom honom. Sousas användning av Sanchez som högra mittbacken var inspirerat och han var en av planens främsta där han imponerade med sitt passningsspel från backlinjen.









Här presser Sturaro colombianen men Sanchez slår en grym passning till den fria spelaren, Vecino.









Vecino kan vända upp och anfalla, vilket innebär att Juventus press var resultatlös.









Tack vare den höga positioneringen av Fiorentinas wing backs tvingades Juventus kantspelare hem, vilket öppnade yta utanför mittfältet för Bernardeschi och Valero att utnyttja. Här kan Sanchez enkelt spela förbi pressen och sätta Bernardeschi i ett bra läge.











Här hitter Sanchez Bernardeschi i mellanytan och bakom Juventus mittfält som blivit utslagna av en passning och Fiorentina kan anfalla 5 v 4



Sammanfattning



Fiorentina stod för en storartad insats genomgående I de 90 minuterna och målen från Kalinic och Badelj racket för att besegra Juventus trots Higuains reducering. Paulo Sousa har kritiserats hårt under säsongen, men han levererade verkligen i den här matchen. Hans press fungerade utmärkt och stoppade Juventus uppbyggnadsspel samtidigt som Fiorentinas speluppbyggnad var väldigt imponerande. Kombinera uppbyggnadsspelet med den intensiva pressen så förstår ni varför Juventus inte klarade av Viola i den här matchen. En stor seger för Sousa, Fiorentina, deras fans och Scudetto-striden.





Giro d’Italia



Inter har börjat klicka men, på typiskt Inter-manér, kunde de ju inte slå Chievo enkelt på San Siro i lördags. Inter dominerade från första till sista sekund men Chievo tog ledningen genom



Roma fortsätter vinna, och krympte avståndet till toppen till en ynka poäng efter att



Lazio är också jämna, och Simone Inzaghi är nu den tränare i Atalanta räckte mål från Sergej Milinkovic-Savic och Ciro Immobile till att besegra Bergamo-laget trots att Andrea Petagna hade gett Atalanta ledningen i första halvlek. Inzaghi har hittat en perfekt balans i sitt Lazio och de fortsätter att vara flexibla taktiskt, denna gång med en trebackslinje, vilket är extremt viktigt i Italien.



Sassuolo har längtat efter Domenico Berardi som ett litet barn längtar efter julen, och när han i helgen återvände till startelvan mot Palermo assisterade han till två av målen i 4-1 segern. Robin Quaison öppnade målskyttet på Mapei Stadium när han rundade Andrea Consigli efter att ha blivit fantastiskt framspelad av Ilija Nestorovskis excellenta klackpassning. Berardi tog sedan över showen och spelade fram Alessandro Matri och Antonio Ragusa till varsitt mål när Sassuolo vände på matchen. Matri och



Sampdoria och Empoli spelade 0-0 på Luigi Ferraris i en match där Marco Giampaolo ställdes mot sitt gamla lag. Levan Mchelidze missade en straff för gästerna i en match som annars stundtals var rätt halvtaskig.



Torino gick "all-out-attack" mot Milan starkt och Andrea Bertolacci krigade hem reduceringen innan



Napoli kör vidare efter att ha borstat undan Pescara på San Paolo. Nya målmaskinen



Crotone tog emot Bologna i lördags i en jämn och tät match. Bologna har dock mer kvalité, vilket visade sig när



Cagliari är ett av Italiens mest underhållande lag då de gör mycket mål framåt, men dessvärre även släpper in mycket bakåt. Mot Ivan Jurics energiska Genoa hamnade de i underläge efter Giovanni Simeones nickmål, men krigade sig tillbaka i matchen och vann till slut med 4-1 på Sardinien. Mål från Marco Borriello (2), Joao Pedro Galvao och



Veckans spelare

Alessandro Matri har mest suttit på bänken under hösten, men kom in i startelvan och stod för två mål när Sassuolo tog en enormt viktig seger.



Veckans tränare

Paulo Sousa sänkte sin gamla klubb i Florens efter att ha stått för en enastående taktisk triumf mot Juventus och Max Allegri. En av Fiorentinas bästa matcher under mister Sousa.



Veckans mål

Ilija Nestorovskis klackframspelning till Robin Quaisons kyliga avslut, ja Palermos ledningsmål mot Sassuolo var verkligen briljant.



Resultat

Crotone-Bologna 0-1

Inter-Chievo 3-1

Cagliari-Genoa 4-1

Lazio-Atalanta 2-1

Torino-Milan 2-2

Fiorentina-Juventus 2-1

Napoli-Pescara 3-1

Sampdoria-Empoli 0-0

Udinese-Roma 0-1

2017-01-18 11:02:00

Fiorentina besegrade sin stora rival från Turin i en superb fotbollsmatch i Florens. Deras rivalitet är väldokumenterad på andra hemsidor, så vi nöjer oss med att säga att den här segern kommer att kommas ihåg länge för La Viola. Här tar vi en titt på taktiken Paulo Sousa implementerade för att kunna besegra Juve.Höstens omgångar har spelats klart och här så presenterar vi höstens lag med Gazzetta Dello Sport´s betyg. I en 3-4-1-2 uppställning så har vi tagit ut de med bäst snittbetyg samt spelat 10 matcher eller mer under hösten.Juventus har varit väldigt jämna under den första halvan av Serie A-säsongen och leder tabellen med fyra poäng före Roma och har också en match mindre spelad, Men det är ett "men"...En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Sibiriskt vinterväder satte sina spår på 2017 första omgång. Det kraftiga snöandet gjorde att matchen mellan Pescara och Fiorentina helt sonika fick ställas in. Dåligt med snöskyfflar i AbruzzoDe flygande åsnorna från Verona är mästare på att göra det svåra enkelt - säsong efter säsong. Har de gjort de även under hösten? Vi har kollat med Peter på Chievo-redaktionen.Johan Horn på Fiorentina-redaktionen lotsar er igenom en lätt besviken höst men med lite hopp om en fin mercato och en ljusare vår..Ris och ros för svenskarna bjuder Alexander Fogelström på när han summerar hösten för Palermo-redaktionens räkning.Då har stunden kommit till la Vecchia Signora. Räcker CL-åttondel och vintermästare för att blidka Juventusredaktionens kritiska ögon?