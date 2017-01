Analys: Sassuolos flexibla taktiska upplägg

Sassuolo har varit en stor besvikelse den här säsongen efter höga förhoppningar inför ligastarten. En stor skadekris har givetvis inte hjälpt klubben men inför söndagens 3-1 seger mot Pescara så var Sassuolo verkligen med i bottenstriden.



Det är en stor skillnad för ett lag som förra säsongen slutade sexa och som spelade i



Hemmalaget spelade i en 3-4-3 som ibland ändrades till en 3-5-2. Mot detta ställde Di Francesco upp laget i en liknande 4-2-3-1 som han ställde på benen förra helgen. Andrea Consigli startade i mål bakom en backlinje av Pol Lirola, Paulo Cannavaro, Kombinationsspel mellan anfallskvartetten



Här ser vi Sassuolos anfallsformation från egen målvakt. Ytterbackarna trycker upp, en central triangel med Pellegrini högst upp och Politano samt Berardi brett utanför Pescaras trebackslinje för att dra isär dem.









När Sassuolo tar sig framåt med bollen tar sig dock yttrarna in i respektive mellanyta eller till och med i den centrala zonen.









Här ser vi den offensive kvartetten med Politano och Pellegrini i centrala positoner bakom Matri medan Berardi är på väg in i den högra

mellanytan.







Matri trycker ner backlinjen, Berardi, Pellegrini och Politano överbelastar centralt framför backlinjen med bredd från Lirola och Peluso (båda i blått) med Aquilani och Mazzitelli centralt som balanserar.









Kolla på den centrala positioneringen av Berardi, Politano och Pellegrini. Bredd ges av ytterbackarna.









Anledningen bakom den den centrala positioneringen av den offensive kvartetten är att skapa kombinationer centralt mellan framförallt Berardi, Pellegrini och Politano för att överbelasta centralt och därmed öppna upp kanterna för ytterbackarna. Följande sekvens visar på detta. Mazzitelli har boll i mittcirklen och ser Berardis löpning för att möta bollen.









Bollen spelas in och Berardi spelar direkt vidare till Pellegrini med ett tillslag.









Berardi fortsätter löpningen och Pellegrini kan vägga tillbaka.









Berardi försöker sedan använda Politano för att kombinera med honom också. Passningen bröts, men om den gått fram kunde Politano vänt och attackerat från vänster mellanyta och då enkelt använt Pelusos överlapp till att skapa en 2 mot 1 situation mot wing backen Crescenzi. Den snabba passningskombination gave ingen målchans denna gång, men Sassuolo kunde överbelasta centralt och med lite mer kvalité hade man kanske kunnat skapa en målchans.









Här har Pescara stängt igen centralt så Aquilani spelar ut bollen till Lirola på högerkanten. Berardi rör sig direkt ut mot höger för att ge support.









Lirola använder Berardis support och väggar sig förbi sin motståndare.









Lirola får en grym position där Sassuolo nu är 3 mot 2 centralt i straffområdet. Pellegrini (i gult) har en fantastisk position snett inåt bakåt och Lirola försöker hitta honom, men passningen är inte nog bra. Den hamnade istället hos Mazzitelli som sköt precis utanför. Mycket bra kombination igen av Sassuolo.









Med veteranen Alessandro Matri som prima punta har Sassuolo också möjligheten att använda hans fysik i lagets spel. Här har Cannavaro slagit en bra passning igenom Pescara till Matri som håller undan försvararen. Berardi har vänt och löper in i den tomma ytan för att ge support till Matri som skarvar bollen till Berardi.









Berardi hitter nu en fantastisk position där han har mängder av möjligheter. Han kan skjuta, spela fram Matri, kanske hitta Pellegrini i mitten eller driva några meter till och passa Politano. Han valde att skjuta, tyvärr över, men sekvensen var ännu ett exempel på Sassuolos smarta kombinationsspel centralt och den stora rörligheten på anfallskvartetten. Lorenzo Pellegrini – framtida superstjärna Pellegrini kommer från







Här gör han sig spelbar för en passning från Cannavaro där han positionerar sig bakom Pescaras mittfält för att kunna vända upp och anfalla.









Hans kreativa stil passade perfekt med upplägget på mittfältet där den elegante Aquilani startade anfallen tillsammans med den hårt arbetande Mazzitelli. Pellegrini var strålande som playmaker och imponerade på Di Francesco som efter matchen sa: ”Jag spelade Pellegrini bakom Matri och jag gillade honom verkligen i den positionen”.









Den här sekvensen visar Pellegrinis intelligens då han inte tittar på bollhållaren Mazzitelli utan istället tittar efter vad han kan göra när passningen väl spelas.









Passningen spelas och Pellegrini klackskarvar bollen vidare till Matri innan han själv blir överkörd bakifrån av

Flexibel försvarsformation.









Vid insparkar flyttade Sassuolo fram sina forwards och pressade de tre mittbackarna, vilket tvingade Pescara långt.









När bollen är i spel flyttar Pellegrini upp bredvid Matri medan Berardi och Politano flyttar ner och skapar ett fyrmannamittfält bakom. Detta skapar en 4-4-2, men när Sassuolo föll djupare följde Pellegrini med ner och understödde mittfältet i en 4-4-1-1.









Här ser vi hur Pellegrini pressar den vänstra mittbacken och flyttar upp bredvid Matri som pressar den centrala. Fyrmannamittfält bakom de två.









Pellegrini går upp och pressar bredvid Matri.

Sammanfattning



Sassouolo’s jobbiga säsong känns lite ljusare nu efter två raka segrar. Matri has verkligen hittat formen med fyra mål på de två segrarna och Berardis återkomst är extremt viktig för Sassouolos anfallsspel. Di Francesco ändrade formationen efter värvningen av Aquilani och hittills har Sassuolo vunnit båda matcherna i sin nya 4-2-3-1 jämfört med den tidigare 4-3-3. Det finns också en ökad flexibilitet för Sassuolo när de nu enkelt kan ändra formationen från 4-2-3-1 till 4-3-3, 4-4-2 eller 4-2-1-3 bara genom att justera positionerna på en eller två spelare. Det centrala kombinationsspelet kommer också enbart förbättras när Politano, Pellegrini och Berardi får spela fler matcher tillsammans, och med Matris form och egenskaper framför dem så har de en perfekt anfallare att kombinera med. Avståndet till botten ser nu rätt komfortabelt ut och Sassuolo kan förhoppningsvis använda resten av säsongen till att bygga för nästa säsong. 2017-01-24 15:57:00

