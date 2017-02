Analys: Zemans rivstart med Pescara

Oddo fick gå och Zeman fick göra comeback i Pescara. Självklart ska det analyseras.

är notorisk i europeisk fotboll i allmänhet och italiensk fotboll i synnerhet. Den kedjerökande tjecken har coachat några av italiensk fotbolls mest offensiva lag någonsin med sin ultra-offensiva stil som innebär massvis av mål både framåt och bakåt. När Massimofick sparken förra veckan efter att ha misslyckats med att ledatill en enda seger (den enda trepoängaren kom på grund av att Sassuolo spelade med oregistrerad spelare), så valde presidenten Daniele Sebastiani att vända sig till Zeman när han behövde ett mirakel. Zeman har så klart en historia med Pescara och Sebastiani då han ledde ett extremt spännande lag till uppflyttning från. Det laget inkluderade supertalangernaochoch den offensiva spelstilen gjorde att det fantastiska laget gjorde 90 mål, 45 hemma och 45 borta, på deras väg mot uppflyttningen.Med Zemans uppskattning för unga spelare som han kan arbeta med så var det intressant att han valde ett väldigt rutinerat lag hemma mot Genoa. I sin klassiska 4-3-3 formation så formerade Zeman laget enligt följande mot Genoas 3-4-3: Bizzarri; Zampano-Coda-Stendardo-Biraghi; Memushaj-Bruno-Verre; Benali-Cerri-Caprari.Zeman tryckte upp sina forwards mot Genoas trebackslinje och de två centrala mittfältarna markerade Genoas centrala mittfältare för att stoppa Genoa att kunna bygga upp anfall.Här ser vi det igen. De fria spelarna för Genoa blir wingbackarna Lazovic och Laxalr och den offensiva mittfältare som inte befinner sig på bollsida, då Pescaras defensiva mittfältare Alessandro Bruno markerar den offensiva mittfältare som befinner sig på bollsidan. Om bollen spelas till en wingback så ska Pescaras ytterback på bollsidan pressa. Zeman mixar därmed man-man markering med positionsförsvar då försvararna inte man-man markerar såsom de offensiva spelarna.Här har Genoas högra wingback Lazovic bollen med Pescaras vänsterback Cristiano Biraghi som presser honom. Det här är som ni ser precis utanför Genoas straffområde, en vanlig syn i ett Zeman system. Sju Pescara spelare kan här ses pressa inom Genoas första tredjedel.Här är en liknande situation nio minuter senare, med sju Pescara spelare precis utanför Genoas straffområde som pressar gästerna och stoppar speluppbyggnaden.Offensivt vill Zeman ha vertikala passningar och minst fem spelare som tar sig in i straffområdet (de tre anfallarna och de två centrala mittfältarna) och offensiva ytterbackar. Efter bara några dagar i klubben så kunde vi se hur Zeman kalibrerat laget i målen Pescara gjorde, då alla kom från kombinationer, spel på tredje spelare och vertikala passningar bakom motståndarnas backlinje.Det här är första målet där Bruno pressas på mittfältet och använder sig av en djupledslöpning från Cerri (syns inte i bild) och spelar bollen bakom Genoas backlinje.Cerri hinner före Burdisso, rundar målvakten Lamanna och hans skott går in via Orban.Det andra målet var briljant. Caprari tog en kort hörna, fick tillbaka bollen, spelade bakåt till Biraghi och tog en löpning in bakom försvarslinjen. Biraghis laserpassning går in i ytan där Caprari löper och han avslutar kyligt. Direkt från träningsanläggningen.Det tredje målet med Memushaj markerad efter att ha spelat en passning till Cerri.Cerri spelar tillbaka bollen till albanen som löpt iväg från sin motståndare.Memushaj spelar ett instick till Ahmad Benali som enkelt gjorde 3-0. Fantastiskt kombinationsspel.Fjärde målet. Bruno hinner före Orban till en andra boll och spelar den till Caprari.Caprari skarvar bollen runt sin försvarare till Memushaj.Memushaj spelar tillbaka till Caprari.Caprari dribblar förbi Burdisso och placerar bollen snyggt för 4-0.Femte målet. En crossboll har spelats ut till Simone Pepe. Den gamle Juventus -yttern tog emot bollen och använder Zampanos löpning som den tredje spelaren och spelar bollen over Laxalt in i ytan.Zampano hittar mycket yta mellan wingback och mittback efter att Genoa har misslyckats med sin överflyttning och Zampanos inspel möts av Cerri som enkelt gör mål.Zdenek Zemans andra era som Pescara-tränare fick en fullkomligt perfekt start när han ledde dem till sin första seger (på planen) för säsongen med 5-0 mot Genoa. Det var en välförtjänt och välkommen seger för spelarna som spelat bra hela säsongen men har misslyckats med att göra mål och släppt in enkla mål bakåt. Mest otroligt var kanske att de höll nollan, ganska överraskande med tanke på deras senaste resultat (11 insläppta på två senaste) och den nya coachens filosofi. Zeman sa trots allt en gång att han hellre förlorar med 5-4 än spelar oavgjort 0-0 eftersom förlusten åtminstone skulle ge fansen underhållning. I söndags var ingen Pescara-supporter uttråkad. Är miraklet möjligt? 10 poäng upp till Empoli.