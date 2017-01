Bati #33: Spallettis tio mössor

En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.





Det blir en hel del snack om Lazio och Felipe Melos ologiska namn på sin kid.



Dessutom kuppar vi in Salvatore Sirigus namn samt synar mode-gurun Spallettis excentriska outfits.



» Klicka här för att lyssna



2017-01-09 21:35:00

