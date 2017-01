Bati #35: Porrstjärnan Cassano

En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.





Dessutom snackar vi om Maxi 'tvättmaskinen' López och hans misslyckade diet.



» Klicka här för att lyssna



Här hittar du Bati på iTunes. I veckans avsnitt levererar vi en starkare Bati-story än på mycket länge. Robin raljerar över Crotone och Fredrik är besatt av liraren Barberis. Vi ifrågasätter Montellas HÖGA backlinje samt blir ovänner om vad som egentligen klassas som en lång frisyr.Dessutom snackar vi om Maxi 'tvättmaskinen' López och hans misslyckade diet.

2017-01-23 15:00:00

En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Nytt klubbmärke, ärliga blå ögon, Payets 30-årskris, årets filmning och assisterande videodomare.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Fiorentina besegrade sin stora rival från Turin i en superb fotbollsmatch i Florens. Deras rivalitet är väldokumenterad på andra hemsidor, så vi nöjer oss med att säga att den här segern kommer att kommas ihåg länge för La Viola. Här tar vi en titt på taktiken Paulo Sousa implementerade för att kunna besegra Juve.Höstens omgångar har spelats klart och här så presenterar vi höstens lag med Gazzetta Dello Sport´s betyg. I en 3-4-1-2 uppställning så har vi tagit ut de med bäst snittbetyg samt spelat 10 matcher eller mer under hösten.Juventus har varit väldigt jämna under den första halvan av Serie A-säsongen och leder tabellen med fyra poäng före Roma och har också en match mindre spelad, Men det är ett "men"...En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Sibiriskt vinterväder satte sina spår på 2017 första omgång. Det kraftiga snöandet gjorde att matchen mellan Pescara och Fiorentina helt sonika fick ställas in. Dåligt med snöskyfflar i AbruzzoDe flygande åsnorna från Verona är mästare på att göra det svåra enkelt - säsong efter säsong. Har de gjort de även under hösten? Vi har kollat med Peter på Chievo-redaktionen.