Gasperinis Atalanta

Det är inte många som har missat Atalantas framfart denna säsong. Den nyinkomna tränaren Gian Piero Gasperini har verkligen satt en prägel på laget och fått ungdomarna att ta för sig. I sitt 3-4-3 eller 3-4-1-2 så har det verkligen fungerat i Bergamos laget maskineri.

Gagliardini, Petagna, Conti, Spinazzola, och Caldara är några namn från den italienska ungdomssidan som har satta avtryck under hösten. Även Elfenbensfödde Franck Kessie, inlånade Alberto Grassi har imponerat på mittfältet.Ett flertal namn i truppen ryktas redan bort i somras. Så som Franck Kessie, Alejandro Gomez och Mattia Caldara stannade kvar i klubben och utan att ljuga har höjt sitt värde sen i somras.Ändå med en bra blandning erfarenhet och rutin så kommer Atalantas talanger från egna ledet skickas kontinuerligt in som tidigare.Gian Piero har gått ut och sagt: "om målet är att imponera med unga spelare så behöver vi inte känna någon press hur tabellen ser ut. Men vill vi åstadkomma någonting annat så måste vi handla." Samma vecka som han uttalade sig om detta så hade Atalanta sålt både Mattia Caldara till Juventus och Roberto Gagliardini till Inter. Men Caldara blir tillbaka lånad till Atalanta till sommaren 2018.Petagna är en spelare som inte riktigt har exploderat i Atalanta men som imponerar. Han har en nyckelroll i Gasperinis 3-4-3 där han står för 3,27 brytningar per match, 1,67 farliga målchanser skapade per match osv. Han är på mittfältet och slåss och har massor av boll över hela planen.Nu senast så fick två 17 åringar chansen från start mot Sampdoria hemma. De båda stod för en bra insats och fick beröm från flera italienska medier samt lagkamrater.Dessa 17 åringar var Filippo Melegoni och Alessandro Bastoni. Båda dessa spelar även för det italienska U19 landslaget. Mittfältaren Melegoni har blivit lite pekad att bli nästa Gagliardini som lämnade för Inter. Den långe Bastoni spelar mestadels som mittback men kan också spelar som vänsterback. Dessa spelar även mycket i Atalanta Primavera. Primavera laget som ligger i toppen av Primavera C tätt efter Inter och Roma . De senaste fyra åren har Atalantas ungdomslag spelat bra och hamnat bra i tabellen. Valter Bonacina kan man kanske ge beröm för denna talang odling? Primavera tränaren är inne på sin femte säsong för Atalanta Primavera sen han avslutade sitt senaste tränarjobb i Foggia.Gian Piero Gasperini som nu har fått mycket positiv kritik hade en längre sejour i Genoa (111 matcher). Men där blev han kritiserad för sämre resultat och spelsätt. Den bästa säsongen han hade med Genoa så tog han dom till en 6:e plats. Han lämnade självmant till Atalanta med sina vågade formationer. Hittills har han bara lyckats i Atalanta. Bergamo laget ligger just nu på en 6:e plats och är verkligen värda att ligga på sina 42 poäng.Kommer Atalanta kunna håll kvar sina nyckelspelare under sista delen av våren? Marco Sportiello har gått till Florens laget på lån med option att köpa.Andrea Conti ryktas till Napoli , Alejandro Gomez jagades av Milan men inte mest sannolikt. Gugliemo Stendardo lämnar för Pescara på free transfer.Atalanta har gjort klart med Pierluigi Gollini med ett två års lån med option att köpa från Aston Villa. Även 21-årige Nicolo Fazzi från Perugia är klar för klubben men ansluter 2018. Hans Hateboer ansluter från FC Groningen.Anthony Mounier och Bryan Cristante ansluter på lån från Bologna respektive Benfica. Detta blev en uppgradering för Atalanta samtidigt som de skeppade iväg Carmona( Brutet kontrakt) och försvararen Saugher till Bari.