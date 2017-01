Halvtid i Serie:A: Bologna

Vi kollar in vad Mikael Mansjö på Bolognaredaktionen har att säga om Donadonis höst så här långt.

Godkänd. Inledningen på hösten såg stundtals väldigt lovande ut, men ett par bortslarvade poäng och en lite för svag offensiv drar ned höstbetyget.Trots två rejäla bottennapp (1-5 mot Torino och 0-3 mot Roma ) och ett försvarsspel som lite för ofta har sett lite för svajigt ut har laget faktiskt bara släppt in 22 mål under hösten. Det är ganska bra.De stora förlusterna mot Torino och Roma var som sagt inget vidare, men egentligen var Udinese borta (förlust med uddamålet) precis lika illa.Höstens höjdpunkt var kanske krysset borta mot Inter, men generellt får vi hoppas att våren bjuder på högre toppar.Överlag bra. Dzemaili, Nagy, Krejci och Verdi har tagit för sig ordentligt samtidigt som vi kanske förväntade oss lite mer av en spelare som Torosidis. Di Francesco, Viviani, Helander och Sadiq vill vi se mer av innan slutligt omdöme lämnas.Simone Verdi hann bara med att spela elva ligamatcher innan han skadade sig, men innan dess klev 24-åringen fram som lagets nya stjärna. Fyra mål och ett par framspelningar blev det under hösten (med volleymålet mot Sampdoria som den självklara pricken över i:et) och när Verdi försvann blev lagets anfallsspel betydligt torftigare. Daniele Gastaldello har inte haft karriärens bästa höstsäsong. Två röda kort och ett överlag skakigt försvarsspel var inte vad vi förväntade oss från den annars så balanserade lagkaptenen.Med tanke på tabellpositionen och den uttalade målsättningen inför säsongen bör inte behovet av nyförvärv vara särskilt stort. Ser helst att max två till tre spelare skiftas och att övriga truppen lämnas intakt i så stor utsträckning som möjligt. Ge det yngre gardet speltid och utvärdera i sommar typ.Att klättra ett par placeringar från den nuvarande femtondeplatsen. Övre halvan skulle vara bra, en trettondeplats godkänd. Målsättningen inför säsongen var ju att förbättra fjolårssäsongens fjortondeplats.