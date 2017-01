Halvtid i Serie:A: Chievo

De flygande åsnorna från Verona är mästare på att göra det svåra enkelt - säsong efter säsong. Har de gjort de även under hösten? Vi har kollat med Peter på Chievo-redaktionen.

Hur skulle du vilja betygsätta er höstsäsong?

— Väl godkänt! Har ändå haft ett eget spel i de flesta matcherna och poängen har trillat in på ett behagligt vis.



Vad är du mest nöjd med hittills?

— Att det är 15 poäng ner till nedflyttning och att åsnorna bör kunna bärga en Salvezza utan några större problem. Det känns skönt, även om det såklart är väldigt långt kvar.



Vad har varit höstens höjdpunkt respektive lågvattenmärke?



— Årets höjdpunkt måste givetvis vara säsongsinledningen. 2-0 hemma mot Inter skämtar man ju inte bort. Detta följdes av ett gäng fina prestationer även om det inte alltid blev poäng, ett tag fanns det vissa europavibbar men de är borta nu tack och lov. Dessa vibbar försvann i och med 2-0-förlusten mot Crotone som får bli lågvattenmärket.



Hur har era nyförvärv skött sig?

— Åsnorna fick behålla stora delar av den trupp som avslutadeförra säsongen så det har inte varit många nyförvärv att tala om, men de som kommit in har gjort det bra. Sorrentino är tillbaka mellan stolparna och gör det som alltid väldigt bra. Sen har De Guzman kommit in och irriterat såväl redaktionsmedlemmar som andra redaktionsmedlemmar med att välja tröja nummer ett. Sportsligt har han gjort det bra, men på plan vinner man inga fotbollsmatcher…



Vem har varit er klarast lysande stjärna hittills?

—



Är det någon spelare som du är extra besviken på?

— De Guzman.



Hur önskar du att klubben agerar på vintermercaton?



— 1.Försöka behålla alla först och främst. Av någon obegriplig anledning fungerar nuvarande trupp väldigt bra tillsammans och känslan är att minsta lilla förändring kan rasera luftslottet. De Guzmans absurda val av tröjnummer har redan gjort att identiteten som Italiens mest omärkliga klubb är skör. Att upprätthålla detta är väsentligt.

2. Värva inga unga lovande spelare. Det är hjärtskärande att se spännande framtidslöften värvas in endast för att se och lära av det äldre gardet. Att ständigt se herrar som Izco och Dainelli få chansen framför sig kan inte vara annat än destruktivt.

3. Moscardelli.



Vad är en realistisk målsättning för vårsäsongen?



— Då åsnorna varken hunnit byta tränare eller åka ur cupen i första omgången mot Foggia eller liknande tyder det mesta på att vi går en annorlunda säsong tillmötes. Europaplats eller nedflyttning alltså? Cupfinal rentav? Nej, målsättningen är som vanligt att hänga kvar samt att sluta på en stabil placering runt 10–15. Däremot tror jag att skrällen kan vara en positiv målskillnad vid säsongens slut, hur orealistiskt det än må vara. — Väl godkänt! Har ändå haft ett eget spel i de flesta matcherna och poängen har trillat in på ett behagligt vis.— Att det är 15 poäng ner till nedflyttning och att åsnorna bör kunna bärga en Salvezza utan några större problem. Det känns skönt, även om det såklart är väldigt långt kvar.— Årets höjdpunkt måste givetvis vara säsongsinledningen. 2-0 hemma mot Inter skämtar man ju inte bort. Detta följdes av ett gäng fina prestationer även om det inte alltid blev poäng, ett tag fanns det vissa europavibbar men de är borta nu tack och lov. Dessa vibbar försvann i och med 2-0-förlusten mot Crotone som får bli lågvattenmärket.— Åsnorna fick behålla stora delar av den trupp som avslutadeförra säsongen så det har inte varit många nyförvärv att tala om, men de som kommit in har gjort det bra. Sorrentino är tillbaka mellan stolparna och gör det som alltid väldigt bra. Sen har De Guzman kommit in och irriterat såväl redaktionsmedlemmar som andra redaktionsmedlemmar med att välja tröja nummer ett. Sportsligt har han gjort det bra, men på plan vinner man inga fotbollsmatcher… Valter Birsa . Det går att argumentera för att någon defensiv kugge skulle få denna ärofyllda utmärkelse, men klart lysande stjärna är inte det första jag tänker när jag ser Dainelli. Slovenen står för kreativiteten och är väldigt nyttig på fasta situationer med sin känsliga vänsterfot.— De Guzman.— 1.Försöka behålla alla först och främst. Av någon obegriplig anledning fungerar nuvarande trupp väldigt bra tillsammans och känslan är att minsta lilla förändring kan rasera luftslottet. De Guzmans absurda val av tröjnummer har redan gjort att identiteten som Italiens mest omärkliga klubb är skör. Att upprätthålla detta är väsentligt.2. Värva inga unga lovande spelare. Det är hjärtskärande att se spännande framtidslöften värvas in endast för att se och lära av det äldre gardet. Att ständigt se herrar som Izco och Dainelli få chansen framför sig kan inte vara annat än destruktivt.3. Moscardelli.— Då åsnorna varken hunnit byta tränare eller åka ur cupen i första omgången mot Foggia eller liknande tyder det mesta på att vi går en annorlunda säsong tillmötes. Europaplats eller nedflyttning alltså? Cupfinal rentav? Nej, målsättningen är som vanligt att hänga kvar samt att sluta på en stabil placering runt 10–15. Däremot tror jag att skrällen kan vara en positiv målskillnad vid säsongens slut, hur orealistiskt det än må vara.

0 KOMMENTARER 124 VISNINGAR 0 KOMMENTARER124 VISNINGAR JOHAN STISTRUP

johan.stistrup@svenskafans.com

På Twitter: @wintherbird

2017-01-09 07:10:42

ANNONS:

Fler artiklar om Italien

Italien

2017-01-09 07:10:42

Italien

2017-01-08 08:20:00

Italien

2017-01-07 18:17:00

Italien

2017-01-06 13:03:00

Italien

2017-01-06 10:53:00

Italien

2017-01-05 19:25:00

Italien

2017-01-05 08:09:56

Italien

2017-01-04 16:22:00

Italien

2017-01-04 08:37:38

Italien

2017-01-03 18:27:00

ANNONS:

De flygande åsnorna från Verona är mästare på att göra det svåra enkelt - säsong efter säsong. Har de gjort de även under hösten? Vi har kollat med Peter på Chievo-redaktionen.Johan Horn på Fiorentina-redaktionen lotsar er igenom en lätt besviken höst men med lite hopp om en fin mercato och en ljusare vår..Ris och ros för svenskarna bjuder Alexander Fogelström på när han summerar hösten för Palermo-redaktionens räkning.Då har stunden kommit till la Vecchia Signora. Räcker CL-åttondel och vintermästare för att blidka Juventusredaktionens kritiska ögon?Verona och Bari är loken som drar publiken i Serie:B och gör att snittet i serien ligger på 6.723 när höstsäsongen är avslutad. Det är det bästa snittet på tio år.Vi kollar in vad Mikael Mansjö på Bolognaredaktionen har att säga om Donadonis höst så här långt.Derbyvinst, andraplats och en Dzeko i målform. Räcker det för att Romafansen ska vara nöjda med hösten? Vi kollar med Robin Salomonsson på Romaredaktionen.Vi kollar med Jesper Klingnell på Udinese-redaktionen hur det har gått uppe i Friuli där President Pozzo har skiftat tränare under hösten.En supercoppa-seger och ungdomlig entusiasm har präglat säsongen så här långt i Rossneri. Läs vad Milan-redaktionen har att säga om hösten.Dags att titta till hur Lotitos trojka har klarat hösten. Ciceronen är Arvid Larsson på Lazioforumet.