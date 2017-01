Halvtid i Serie:A: Fiorentina

Johan Horn på Fiorentina-redaktionen lotsar er igenom en lätt besviken höst men med lite hopp om en fin mercato och en ljusare vår..

— Det har varit en tung höst för Viola, så 6 av 10. Betyget hade varit högre om det hade gått bättre mot slutet av året. Sammantaget så har Fiorentina gjort det okej men jag känner ändå att man kan kräma ur mer i vissa matcher och man har tappat mycket på dåligt försvarsspel. Dessutom hänger det ofta på enskilda spelare mer än på laget.— Att Kalinic och Bernardeschi går så pass bra som de gör. Känns fantastiskt att Kalinic som ändå kändes lite som en chansning ifjol fortsätter leverera på en bra nivå. Bernardeschi har också varit ett glädjeämne när Paulo Sousa äntligen flyttade in honom lite mer centralt i plan. Det är där han hör hemma och gör bäst ifrån sig och det har han verkligen visat nu. (Nu ryktas Kalinic även vara väldigt nära en kinesisk klubb och gå för 45milj euro vilket resulterar i en avkastning på ca. 39,5milj om man lönen in är medräknad. Går den affären i lås så är det den största summan Fiorentina har sålt för någonsin).— Höjdpunkter är det dessvärre ont om så det får bli senaste matchen mot Napoli . Fantastiskt underhållande match där Fiorentina vände på ett fantastiskt sätt och där och då var man lite i eufori. Känslan försvann dock snabbt när Napoli fick straff i slutsekunderna och kunde kvittera. Kalldusch deluxe.Lågvattenmärke är ju en kategori som liknar en godispåse gällande höstens Viola. Försvarsspelet har varit katastrof. Några av nyförvärven har också varit en besvikelse. Detsamma gäller spänningen mellan Paulo Sousa och Fiorentina/fansen. Personligen har jag dock en solklar etta. Vår kära back Nenad Tomovic har inte gjort många rätt denna hösten och äntligen har jag fått medhåll i kritiken mot vår trubbiga serb. Flertalet gånger har Tomovic varit inblandad i avgörande situationer som har varit avgörande för resultatet och Fiorentina har fått lida alldeles för hårt för det denna hösten. Med det sagt så är det min personliga uppfattning i sin nakenhet och ingenting annat.— Mestadels under förväntan. Kom in flera stycken i somras men det är bara en bråkdel av dessa som fått chansen. Nyförvärven jag är nöjd med är Carlos Sanchez och Carlos Salcedo, de har faktiskt varit över förväntan och visat hjärta när de fått chansen. Sedan finns det dem som inte alls har tagit chansen när de fått den som Hrvoje Milic och delvis Maxi Olivera. Den sistnämnda har dock fått chansen mer kontinuerligt och kan nog bli något bra till slut. Sedan finns det dem som inte har fått chansen alls och det är den tråkiga delen. Spelare som Bartlomiej Dragowski, Sebastien De Maio, Kevin Diks och Sebastián Cristóforo har mest fått nöta bänk.— Trots fin säsong av Kalinic måste jag säga Bernardeschi som verkligen blommat ut och blivit den matchavgörande och fundamentala kuggen som alla Viola-fans drömt om. Sedan han blev inflyttad mer centralt i plan så har han verkligen lyft sig och ibland hela laget. Riktigt skön lirare med underbar teknik och rivighet. Att han dessutom har hjärta för klubben gör bara saken bättre.— Nenad Tomovic. Redan nämnt varför här ovan.— Bli av med spelarna som vill lämna och tydligast där är Milan Badelj. Han är löjligt underskattad som spelare och håller ihop Viola på mitten men har sedan förra vintern snackat om att inte förlänga med Viola så det är bara att sälja honom. Finns många intressenter. Sen önskar jag att man säljer Kalinic till Kina, inte för att jag inte vill ha kvar honom utan för summan pengar som erbjuds. Ovärdeliga summor för ett lag som Fiorentina. Med de pengarna önskar jag sedan att man investerar i något ungt, något till mittfältet och möjligen någonting till anfallet. Egentligen bör det köpas till målvaktspositionen också men jag är väldigt nyfiken på Dragowski så personligen föredrar jag att man satsar på honom fr.o.m. nästa säsong.— Som bäst en sjätteplats, det är realistiskt om man tänker på hösten. Med det sagt så kan man göra en bra mercato och få in precis rätt krydda till laget och då tror jag att Viola skulle kunna lyfta och flyga till minst en Europa League -plats, men det gäller också lagen över i tabellen.