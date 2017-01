Halvtid i Serie:A: Inter

Ja, det är dags och kolla runt bland redaktionerna och höra vad de har att säga om säsongen så här långt

Highs and lows, som alltid med Inter. Svårt ändå att ge oss annat än underkänt. Det har stormat som aldrig förr runt klubben med rekordkorta tränarinhopp, öppna konflikter mellan lagkaptenen och fansen och i epicentrum av stormen en sportslig ledning som gömt sig bakom varandras ryggar och tävlat i att rapa ur sig floskler.Stefano Pioli har överraskat mig positivt och med den grunden han har lagt kan säsongen trots allt sluta okej, för rent truppmässigt har vi inte haft ett bättre lag sedan trippeltruppen. Än så länge ligger vi dock inte på godkänt.Det som kittlar mest är faktiskt våra nya ägare. Hela Erick Thohir-perioden har liksom varit mellanmjölk – det har pratats men aldrig handlats och Thohir har aldrig känts helhjärtat inne i ”projektet” (Vilket överanvänt skitord det är!). Våra nya ägare, Suning Group, känns mer seriösa, de bidrar med en närvaro kring Appiano Gentile och Giuseppe Meazza och de har redan investerat i kvalitetsspelare. Det ska bli väldigt spännande att se hur de fortsätter att förvalta klubben.Höjdpunkten var vår klockrena hemmaseger mot Juventus . Frank de Boer och laget lät oss drömma och satte falska förhoppningar i många blåsvarta hjärnor under en magisk kväll på Meazzan.Lågvattenmärke? Något sånt kan jag faktiskt inte komma ihåg.Skoja. Lågvattenmärkena har som så ofta avlöst varandra men om jag ska välja något är det pinsamheten i vår insats i Europa League där vi kommer sist i en grupp med Southampton, Sparta Prag och Hapoel Beer’Sheva (Som vi tog 0 poäng mot).För enkelhetens skull. Vi har fem nya spelare i truppen, så vi graderar dem från 5 till 1 stjärna.– Joao Mario. Löser de flesta situationer med en touch av klass. Spelartyp som Inter saknat, en tvåvägsmittfältare som är bra på att transportera bollen. Taktiskt smart och klarar av flera positioner. Bäst när han fått spela i en offensiv roll. Antonio Candreva . Ordinarie från första till sista minuten under hösten. Lika växlande i prestation som en amerikansk valbarometer, men har höjt sina prestationer mot slutet och gjort både mål, assist och agerat extra högerback när D’Ambrosio virrat bort sig.- Ever Banega. Passningsspel och intelligens på en annan nivå än någon annan i truppen. Har lidit av att spela i ett lag med så dåligt grundspel som Inter och har inte riktigt hittat sin roll. Briljerade och var bäst på plan mot Roma på Olimpico och smällde upp en fantastisk projektil i krysset hemma mot Lazio . Alla matcher spelas dock tyvärr inte mot lag från Rom – och med Brozovic och Joao Mario före i kön så har Banega en tuff uppgift för att slå sig in i laget. Jag håller tummarna att han löser det, för det är en kvalitetsspelare.- Christian Ansaldi. Började precis lika dåligt som resten av den sorgliga skaran ytterbackar vi förfogar över, men har bitvis spelat upp sig och gjorde ett par riktigt bra matcher i december. Bör vara den ytterback som står högst i kurs.- Gabriel Barbosa. Finns han? Höstens stora följetång. Den hypade brassetalangen som presenterads med pompa och ståt har suttit fastfrusen på bänken under hela hösten bortsett från ett kort inhopp hemma mot Bologna . Fick speltid i de två sista matcherna och hann då med att både elda upp hemmapubliken till extas samt att använda rabonan för att slå en enkel Daniel Andersson-passning i sidled. En joker inför våren som kan bli precis vad som helst.Mitt Twitterflöde fylls dag ut och dag in med retweets på att Mauro Icardi är den mest produktive spelaren i Europas alla toppligor just nu. Man kan säga många saker om vår unga argentinske kapten. Han kämpar fortfarande mot att inte förfalla in i osynlighet många matcher och i det privata är han bitvis lika eftertänksam som Nicklas Bendtner på en julfest.But the guy just can’t stop scoring. Vilken avslutare.Nu är han ingen spelare som fått speciellt mycket speltid, men vi är aldrig ett sämre fotbollslag än när vi i underläge byter in Stevan Jovetic sista 10 och han ska ner och hämta bollen djupt och börja kroppsfinta stillastående. Beklämmande hur den spelaren stagnerat.Av de spelarna som får ses som ordinarie har Ivan Perisic antagligen inte hängt upp sin egen höst i den kroatiska julgranen. Lika konkret och effektiv han kan vara när han är på topp, lika klumpig och begränsad ser han ut när han är ur form.Med färska kinesiska pengar i klubben förväntar sig många mirakel när transferfönstret öppnar i januari. Från vad vi har hört är det dock inte förrän i sommar som Suning ska flexa de ekonomiska musklerna på riktigt, och kan vi komplettera vårt anländande budget-ankare (I nuläget Lucas Leiva, men Inters förstaval sägs vara Luiz Gustavo) med en ytterback som i alla fall kan knyta sina skor själv så är jag nöjd med förutsättningarna.Det viktigaste är att försöka lura på andra klubbar så mycket som möjligt av vårt dödkött som samlar skräp på avbytarbänken.Vi jagar som alltid den där Champions League -platsen. Det ska till en väldigt stark vår om vi ska klara det. Än så länge håller jag både Napoli och Roma som jämnare och starkare lag än oss, så mina förhoppningar om att sluta topp 3 är relativt små. Pioli visade på imponerande förbättringar under sista månaden av höstsäsongen, men är det någonting som Inter kan så är det att fucka upp en februari.Kan vi spelmässigt bibehålla en någorlunda jämnhet är jag nöjd. Jag gissar att vi hamnar fyra eller femma.