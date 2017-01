Halvtid i Serie:A: Milan

En supercoppa-seger och ungdomlig entusiasm har präglat säsongen så här långt i Rossneri. Läs vad Milan-redaktionen har att säga om hösten.

: Ett positivt betyg, utan tvekan. Vi avslutar en överraskande och nervkittlande höstkavalkad med en välförtjänt seger i Supercoppa-finalen. En formidabel boost för våra unga hjältar, det är trots allt första "Titulon" - om vi vill använda ett Mourinhouttryck - med Milan tröjan för många spelare i truppen. Fotbollshösten har bjudit på sensationella överraskningar som Locatellis genombrott, klockrena bekräftelser med Gigio Donnarumma, ljuvliga fotbollspärlor av vår nya stjärna Suso, men även förändringar i omklädningsrummet med lagkaptensbytet.Spelmässigt har det varit blandat, men jag vill ändå påstå att Milan har en själ, en identitet. Äntligen! Jag gillar inte uttrycket "work in progress" i fotbollssammanhang så jag skulle istället beskriva dagens Rossoneri med formuleringen "future in progress" - vi har redan ett konkret projekt och måste göra vår röst hörd i nuet, truppens framtida framgångar är en eventuell bonus. Med tanke på tabellplaceringen och segern i Supercupfinalen betygsätter jag Milans höst med en "italiensk" åtta.Vad är du mest nöjd med hittills?: Att Milan tagit så pass många poäng som man ändå har gjort, trots att spelet i de allra flesta matcherna har lämnat en hel del övrigt att önska. Montella har verkligen fått ut det allra mesta av det manskap han har att jobba med.: Segern mot Juventus i ligan var oväntat och samtidigt otroligt viktig. Sättet var en ännu större överraskning, med disciplinerat defensivt arbete och två matchavgörande prestationer från våra två italienska unga talanger.Första tänkte jag att matchen mot Genoa var en självklar kandidat till årets lågvattenmärke, men den matchen är svår och Milan är inte det enda storlag som gått i graven där. Istället blir hemmamatchen mot Udinese mitt val, en onödig plump i en annars spännande höst.: Milan satsade på tre spelare i somras, anfallaren Gianluca Lapadula, mittfältaren José Sosa och backen Gustavo Gomez. Av dessa har Lapadula gått bäst, men dock utan att övertyga om att vara en långsiktig lösning. Gomez har blandat och gett och är huvudsakligen förste reserv till Roma gnoli och Paletta. Jose Sosa har varit direkt usel. Summa summarum tycker jag att 30 miljoner euro kunde investerats bättre, Milan behövde spets, inte bredd.Utöver dessa lånades Pasalic och Mati Fernandez in och jag hade gärna sett en permanent flytt till Milan för Pasalic. Vänsterbacken Vangioni, som anslöt på en free transfer, har inte spelat och väntas lämna redan nu i januari.: Milan har framförallt två spelare som i match efter match håller allra högsta klass. Den ena är Bonaventura som är ett nav i laget. Men ännu större stjärna och faktiskt ännu bättre i sin roll är tveklöst Donnarumma. Lovorden haglar kring ynglingen men han står ändå med båda fötterna på jorden och uppträder som om han vore minst tio år äldre män vad han är. Den jämnhet han visar är emot alla teser om rutin och erfarenhet. Italien (möjligen i kamp med Tyskland) har världens bästa målvakter, och ändå är Donnarumma redan nu med och slåss om platsen i landslaget. Att han är Milans framtid är ett understatement.Är det någon spelare som du är extra besviken på?Jag är som vanligt besviken på många spelare. Mati Fernandez och Jose Sosa har varit otroligt usla bägge två. Niang har varit halvloj och stundtals så kall att jag nästan velat förbise alla matchavgörande poäng han gjort. Jag tror att jag har ett par milanisti med mig när jag säger att höstens stora besvikelsepris går till De Sciglio. Med det förtroende som han fått, de förebilder som han haft, med de chanser han fått och den icke-existerande konkurrens han haft på ytterbacksplatserna är det egentligen helt galet att vi inte fått se en bättre De Sciglio i år. Det är också helt absurt att någon velat betala flera hundra miljoner kronor för honom. Tänk också att Milan tackat nej till de bud som kommit in. Mind blown.: Jag kan drömma om en hel del. Fortfarande är det främst mittfältare det här laget behöver. Värvningarna där har inte fallit väl ut, vilket var ganska väntat. Det måste vara prio ett, men jag tror att det kommer bli en väldigt tyst mercato från Milans sida pga strulet med kinesernas köp av klubben. Vi kommer gå efter billiga lösningar och hoppas på det bästa, men det här laget behöver spets. Att vi inte hugger på Atalantas unga trio gör mig besviken, speciellt eftersom vi är det nya "unga italienska laget".En lagom och objektiv målsättning är att ta en plats som innebär spel i Europa League nästa år. Det finns väldigt bra möjligheter till det med tanke på hur det ser ut i laget nu. Men i mina öron är det lite för avtrubbat att nöja sig med den målsättningen. Det är absolut ingen omöjlighet för Milan att hamna topp tre i serien. Roma, Napoli Lazio och Inter måste spela riktigt bra om de ska hålla Milan nedanför sig då tabellen slutställs.