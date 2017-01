Halvtid i Serie:A: Napoli

Den sedvanliga avstämningen av hur höstsäsongen varit i Serie:A fortsätter.



Sarri och hans pojkar ligger på tredje plats och tagit sig till Åttondelsfinal i Champions League så här långt - allt utan förra årets skyttekung Higuain. Är allt sus och du hos partenopei? Vi kollar med Fredrik Kreüger på Napoliredaktionen om den.

Klart godkänt. Klubben är trea vid jul trots avsaknad av riktig striker och de har avancerat i CL. Sedan kan en alltid hoppas på att Napoli ska ta nästa steg och plocka ännu flera poäng. Men årets Napoli är en aning svårbedömda ska också sägas, hur bra är laget egentligen? Det har varit lite upp och ner. Vi får se hur det ser ut när Milik är tillbaka.Att klubben är trea efter 18 omgångar och att Milik i början trots allt ersatte Higuain bra rent målmässigt.Hemmakryss mot Lazio och Sassuolo är onödiga poängförluster som infann sig i perioden efter att Milik skadade sig. Även förlusten hemma mot Roma är en sämre insats. Höjdpunkter under säsongen är Benfica hemma i CL, samt mötet med Inter i början av december. I den matchen kom vändningen för Napoli då de började vinna och göra mål igen.Milik var bra med sina mål före skadan, Diawara och Zielinski ser intressanta ut och växer vidare förhoppningsvis. Alla tre har varit bra nyförvärv. Dyre Maksimovic, Giaccherini, Rog och Tonelli har inte levt upp till förväntningarna. Till viss del har de heller inte givits chansen.Ingen har stått ut extra mycket. Hamsik har varit riktigt bra, men jag slår gärna även ett slag för Callejon. Mycket spelintelligent kille som nu gör sin fjärde säsong i Napoli. Han är aldrig dålig och denna höst har han varit en av lagets främsta ihop med Marek H. Gör ett stort jobb bakåt längs kanten, mycket viktig för defensiven. Dessutom är hans löpningar offensivt smarta, hans tajmingar är klockrena.Det centrala mittfältet har inte imponerat i år som i fjol. Både Allan och Jorginho har varit ur form och inte kommit upp till förra årets fina prestationer. Det har gjort att Zielinski och Diawara börjat spelats in där och gjort det bra. Men de två förstnämnda behöver rycka upp sig ordentligt.Jag hoppas att de inte gör för mycket, det är sällan vinterfönstret ger så mycket. Dessutom har klubben en förkärlek till att plocka unga, lovande spelare varje år i januari som aldrig blir något. Det finns redan unga att satsa vidare på i sommarens nyförvärv.Det som är viktigt är att få in en ren striker och då skeppa iväg Gabbiadini. Pavoletti lär komma och vi får se om den snubben är tillräckligt bra och kan anpassa sig till Sarris system så fort som möjligt. Skulle inte Pavolettiaffären bli av bör Napoli gå efter Zaza eller liknande, det behövs en etablerad anfallare med rutin.Att Napoli fixar andraplatsen och med lite flyt slår ut Madrid i CL. Kommer Milik tillbaka och fortsätter med en bra målform och Napoli som lag blir ännu mer stabila med en säkrare defensiv ska de kunna ta andraplatsen i Serie A , möjligtvis kan det bli en strid med Roma. Men lägger Sarri och spelarna i en till växel så bör de vara bättre än Roma och klara detta.CL mot Madrid blir givetvis svårt, de är favoriter. Sedan är det svårt att sia om båda lagens form i mitten av februari. Dock, är Napoli i sitt bästa slag finns en god möjlighet att avancera trots allt.